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Более 18 тыс. сложных и высокотехнологичных операций провели в Гомельской области в 2019 году

19.02.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Более 18 тыс. сложных и высокотехнологичных операций провели в Гомельской области в 2019 году

Более 18 тыс. сложных и высокотехнологичных операций провели в Гомельской области в 2019 году, примерно каждая пятая выполнена в районах. Такая информация озвучена на коллегии главного управления здравоохранения облисполкома по итогам работы отрасли в 2019 году и основным направлениям деятельности на 2020-й, передает корреспондент БЕЛТА.

За последние три года число выполненных высокотехнологичных операций в регионе увеличилось на 13,4%. Растет и уровень сложности вмешательств. К примеру, в конце 2019 года в нейрохирургическом отделении №2 Гомельской областной больницы провели уникальную для страны операцию с использованием 3D-модели позвоночника.

Заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко подчеркнул, что межрайонные центры постоянно развиваются, это позволяет повысить доступность медпомощи сельскому населению. В области работают 19 таких центров. Так, в 2019 году на базе Мозырской центральной городской поликлиники был создан межрайонный кардиологический центр. На базе Речицкой, Светлогорской центральных районных больниц и Мозырского центральной городской поликлиники организованы межрайонные центры скрининга.

По словам Михаила Змушко, в области уверенно развиваются кардиохирургическая и рентгенэндоваскулярная службы. За последние пять лет количество интервенционных вмешательств на коронарных артериях увеличилось в 1,5 раза. Ежегодно выполняется около 2 тыс. коронароангиографий.

Продолжается и информатизация учреждений здравоохранения. В 2019 году на эти цели было направлено более Br3,5 млн. «Последовательно идет подключение к автоматизированной информсистеме обращения электронных рецептов. У 91,7% врачей в области есть возможность выписывать рецепты в таком формате. Всего за период эксплуатации системы «Электронный рецепт» в регионе реализовано около 700 пластиковых карт», — рассказал замначальника главного управления здравоохранения.

В полном объеме внедрена единая республиканская система телемедицинского консультирования. В 2019 году проведено более 2 тыс. таких консультаций со специалистами областных учреждений здравоохранения. «Это позволило повысить качество и доступность медпомощи, в первую очередь на районном уровне», — уточнил Михаил Змушко.

Пополнялся и обновлялся также парк высокотехнологичного оборудования поликлиник и больниц региона, аппараты приобретены более чем на Br16,8 млн. Закуплено более 20 автомобилей скорой медпомощи и 16 — медпомощи.

 
 
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Более 18 тыс. сложных и высокотехнологичных операций провели в Гомельской области в 2019 году, примерно каждая пятая выполнена в районах. Такая...
 
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