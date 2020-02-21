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Практически каждый четвертый житель Гомельской области занимается физкультурой и спортом

21.02.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Практически каждый четвертый житель Гомельской области (или 24,7% всего населения региона) занимается физкультурой и спортом. Такая информация была озвучена на коллегии управления спорта и туризма облисполкома по итогам работы в 2019 году и задачам на 2020-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Практически каждый четвертый житель Гомельской области занимается физкультурой и спортом

По итогам 2019 года физической культурой и спортом в регионе занимались порядка 347,6 тыс. человек. Это на примерно 14 тыс. больше, чем было в 2018-м. Согласно государственной программе развития физической культуры и спорта в Беларуси на 2016-2020 годы этот показатель к концу текущего года должен достигнуть 25% от общего числа населения.

Из года в год в регионе растет число приверженцев здорового образа жизни, как и объектов спортивной инфраструктуры. К примеру, в 2019 году открыт биатлонный комплекс «Сож» в Гомеле с тиром на 24 мишени, трибунами, километровой лыжероллерной трассой и системой ее искусственного оснежения. По словам начальника управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павла Старосветского, для учебно-тренировочного процесса и оказания услуг населению закуплены лыжероллеры с ботинками. В 2019 году после реконструкции принял юных спортсменов-пловцов и любителей бассейн в Мозыре. Открыты и другие объекты.

В районах области работают 23 физкультурно-спортивных клуба и физкультурно-оздоровительных центра. При них создано 200 групп, в которых занимаются более 2,6 тыс. человек, половина из которых — дети.

В 2019 году в регионе проведено около 2 тыс. физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в которых было задействовано порядка 191,3 тыс. человек. В трудовых коллективах провели более 30 спортивных мероприятий, которые собрали свыше 3,2 тыс. человек. Реализовано 68 туристских проектов, в которых были задействованы боле 3,4 тыс. человек.

Особое внимание Павел Старосветский обратил на необходимость активизировать развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы и детско-юношеского спорта на селе.

В целом, по данным управления, эффективность использования спортивных сооружений в регионе и областном центре достаточно высокая. В 2019 году они были загружены 96% дней, процент посещаемости составил 91,9% (в 2018 году по дням использования — 95,9%, по посещаемости — 84,5%).

«На этот год стоит задача обеспечить эффективное использование объектов физкультурно-спортивного назначения, максимально их загрузив. Важно задействовать пустующие площади, увеличить количество предлагаемых услуг в соответствии с доходами населения, развивать сети пунктов проката», — подчеркнул Павел Старосветский.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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Практически каждый четвертый житель Гомельской области (или 24,7% всего населения региона) занимается физкультурой и спортом. Такая информация была...
 
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