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Кошмар в зеркале. Почему появляются отеки на лице и как с ними бороться?

21.02.2020 11:10 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кошмар в зеркале. Почему появляются отеки на лице и как с ними бороться?
shutterstock.com

Отеком лица называют избыток жидкости, которая собирается в пространстве между тканей кожи. На этом фоне лицо человека становится одутловатым и нездоровым. Эстетический дискомфорт — это не единственная проблема. Такое патологическое накапливание воды в коже означает, что не в порядке здоровье.

Причина проблемы

Развитие отечности лица в первую очередь связано с нарушением водно-электролитного обмена в организме. А оно может появляться по разным причинам. Так, выход жидкости начинается из-за увеличения давления в капиллярах и снижении его в тканях, повышенной проницаемости капилляров, дефицита белка в крови, застоя лимфы и т. д. А это может быть характерным признаком патологий сердца, печени, почек, аллергии. Кроме того, провоцируют проблемы сбои гормонов, болезни ЖКТ, синдром верхней полой вены, остеохондроз в шее, интоксикация организма, недосыпание, переедание и другие факторы.

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Еще одним из возможных факторов, провоцирующих развитие отеков лица, является травма. О том, какая именно и как избавиться от одутловатого лица, если на первый взгляд других факторов, провоцирующих отечность, нет, АиФ.ru рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

У нас есть традиционное преставление о том, откуда берутся отеки. Неправильное питание, сбившийся режим сна, заболевания и стресс. Определенный смысл в этом есть, так как все перечисленные симптомы могут приводить к отечности лица. Но все не так просто. Вы, конечно, можете отказаться от употребления алкоголя, перестать есть соленую пищу на ночь, ложиться спать до 22:00, однако это не гарантирует, что вы забудете навсегда о неприятной припухлости. Надо искать более серьезные, «глубинные» причины проблем. Причина застоя может крыться в сжатии венозных, лимфатических сосудов, по которым в нормальном состоянии кровь свободно оттекает от лица: когда происходит сжатие сосудов костями или мышцами и фасциями, появляется так называемая «лишняя вода». Внешне она проявляется в виде отеков.

Чаще всего они особенно выражены по утрам, так как во время сна тело находится в горизонтальном положении и естественный отток жидкости еще больше затрудняется. В итоге из зеркала после пробуждения на вас глядит опухшая помятая физиономия. А вызвано это застоем венозной крови, который встречается и у взрослых, и у детей. Первопричина — травма черепа, из-за которой и произошло смешение костей, сдавливающих сосуды.

Кошмар в зеркале. Почему появляются отеки на лице и как с ними бороться?
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Отеки под глазами

Так как из вен, находящихся под глазами, кровь оттекает не вниз, а через полость черепа, то при наличии препятствия (смещенных костей) это сразу будет заметно: из-за сжатия и смещения костей черепа отверстие между ними сужается. К тому же клетчатка, находящаяся в области под глазами, особенно склонна к отеку.

Такие отеки легко отличить от отеков почечных. При заболеваниях почек отеки не локализуются исключительно под глазами. В этом случае обычно отекает все лицо. Так что, если в анамнезе нет каких-либо указаний на патологии почек, вероятнее всего, отечность связана именно с давней травмой черепа.

Это подтверждает и тот факт, что нередко на фоне остеопатического лечения пациенты отмечают уменьшение отечности лица. Если отеки и синева появлялись долгое время и кожа под глазами пигментировалась, полностью убрать их не получится. Однако часто случается, что после курса приемов у остеопата область вокруг глаз выглядит более свежей и здоровой, а утренние отеки перестают портить пациентам настроение и внешний вид.

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«Противоотечные» меры

Если вы хотите немного улучшить ситуацию самостоятельно, можно выполнять следующие несложные упражнения.

1. «Скальп». Это упражнение также помогает во время головных болей.

Вам необходимо расслабить сухожильный шлем (скальп). Для этого ухватите себя за волосы у корней достаточно сильно. Затем, сжимая кулаки, медленно оттягивайте скальп в разные стороны, двигайте его. Выполняйте аккуратно, но держите себя за волосы крепко.

2. Чтобы снять отечность, надо также поработать с шеей.

Самый простой способ — это сильно пощипать надплечья и шею. Так вы усилите циркуляцию и, соответственно, отток крови. Щипки должны быть ощутимыми и короткими.

3. Потяните шею. Для этого тяните одну руку вниз, а голову наклоняйте в противоположную сторону до легкого ощущения растяжения.

Затем — наоборот. Главное — ощущение слегка натянутых мышц. Выполняйте аккуратно, берегите шею! Это важно.

Кошмар в зеркале. Почему появляются отеки на лице и как с ними бороться?
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4. Опустите обе руки вперед по направлению вниз, потяните их обе сразу книзу, а голову в это время слегка запрокиньте, тяните подбородок кверху.

Когда мышцы шеи растянутся, кровь будет свободнее притекать к голове и утекать обратно, жидкость начнет легче оттекать от лица, отеки будут уменьшатся.

 
 
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Отеки на лице — ситуация нередкая. При этом причин, которые их вызывают, может быть очень много — от очевидных до скрытых.
 
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