Предательская «Мимоза». Рейтинг самых вредных праздничных блюд и напитков

Источник материала: Аргументы и факты

23 февраля — это, конечно, не новый год, но душевного застолья с тем же самым оливье или селедкой под шубой никто не отменял. Какие блюда и напитки могут нанести наибольший вред здоровью, объясняет автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем», к. м. н., гастроэнтеролог Алексей Парамонов. Специально для "АиФ" он составил «рейтинг вредности», в который вошли самые популярные и любимые многими россиянами съедобные участники праздничного стола.

Первое место

Первое место занимает водка. «Почему? Разве это самый опасный продукт? — спросите вы. — Не майонез, не сало?»

Вы слышали, чтобы кто-то умер от майонеза? А вот из-за крепкого алкоголя трагедии случаются регулярно. Как обезопасить себя и окружающих от этого близкого сердцу россиянина напитка? Может, нужно тренироваться и пить понемногу, чтобы в час Х взять «рекордный литр»? Нет. Оказывается, если пить регулярно понемногу, формируется алкогольная жировая печень, в которой может развиться острый токсический гепатит, нередко фатальный.

Несколько месяцев воздерживаться, чтобы в праздник можно было расслабиться? Тоже не вариант. Неподготовленная печень медленно прорабатывает спирт, а значит, основной удар приходится на мозг. Последствия в этом случае могут быть разными: от патологического сна до комы и тяжелых неврологических осложнений.

Конечно, после таких слов многие из вас почувствуют негодование: что, уже и выпить в праздник нельзя? Можно, главное — знать меру. Даже крупному мужчине 200 мл крепкого напитка на вечер вполне достаточно. Хотите больше? Перечитайте то, что было написано выше. Возможно, последствия настигнут вас не сразу. Но если даже не в этот раз, то в следующий — точно. Злоупотребление крепким алкоголем — тернистый путь.

Статистика говорит, что в пересчете на чистый алкоголь соотечественники год от года пьют все меньше, особенно крепких напитков. Это пропорционально сопровождается снижением смертности среди мужчин трудоспособного возраста. Мы полюбили вино и другие некрепкие варианты. Это здорово. Конечно, токсическое действие алкоголя зависит от дозы, но получить его при употреблении крепких напитков шансов намного больше.

Второе место

На второе месте нашего рейтинга я поставил не блюдо, а человеческую слабость: обжорство. Что бы ни стояло на столе, если объем съеденного превышает размеры желудка, дело закончится недомоганием, изжогой, тошнотой, а то и больницей. Алкоголь разжигает аппетит, поэтому важно делать перерывы в застолье: ходить гулять, играть в фанты, поздравлять соседа, в общем, займите себя чем угодно. Главное — отвлекитесь от непрерывного поглощения еды.

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Третье место

Салат «Мимоза» горячо любим многие годы. Тертый сыр, сайра в масле, яйца, картошка и невероятное количество майонеза. Если бы я был полярником и мне предстояло идти на лыжах к полюсу, эта калорийная бомба оказалась бы кстати. В остальных случаях боюсь даже представить, что после «Мимозы» придется съесть хоть что-то. Если вы выдержите подобное испытание, ваш желудок и поджелудочная вряд ли смогут это сделать.

Четвертое место

Свинина по-французски занимает четвертую строчку. Не уверен, что французы разделяют нашу любовь к жареной свиной шейке, плотно укрытой утопленным в масле луком и запечатанной толстым слоем сыра, но у нас это блюдо часто можно увидеть на праздничном столе. Если у вас достаточно мужества и, главное, здоровья для него, запивайте свинину по-французски теплым чаем, тогда шансы пережить застолье по случаю 23 февраля резко возрастут.

Пятое место

Жареная курица с картофельным пюре попадает на пятую строчку рейтинга. Почему? Сама по себе курица — вполне диетический продукт, если не стараться съедать подкожный жир. Кроме того, замените пюре отварным картофелем, и продукт получится не менее вкусным, зато менее калорийным и не провоцирующим изжогу!

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Шестое место

Оливье — еще один участник всевозможных застолий. Признаюсь, лично я очень люблю этот салат в привычном «советском» варианте: с соленым огурцом, горошком и докторской колбасой. Полезного мало. Но столько майонеза, как в «Мимозу», в него из-за консистенции просто не поместится, и это несомненный плюс.

Как реабилитировать оливье? Если у вас есть склонность к отекам и гипертонии, замените соленый огурец свежим. А майонез лучше использовать «легкий». Кроме того, запивайте все жирные блюда теплыми напитками, и будет вам счастье.

Седьмое место

Селедка под шубой — продукт почти диетический. Особенно если селедку вымочить от соли и использовать «легкий» майонез. Но стоит помнить, что этот салат особенно не любит храниться в тепле, поэтому держите его лучше в холодильнике, впрочем, как и другие блюда. Больше 2 часов в тепле они находиться не должны.

Восьмое место

Холодные напитки. Сами по себе они вполне безобидны. Но вместе с жирными блюдами легко провоцируют спазм сфинктера Одди (тот, что определяет поступление желчи в двенадцатиперстную кишку), затрудняют переваривание и портят жизнь поджелудочной железе. Выпили холодный компот или водку? Глотните тёплого чая. По той же причине плохая идея — использовать в качестве десерта мороженое и только что вытащенные из холодильника фрукты.