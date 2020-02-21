Специалист Центра гигиены рассказал об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в Пинске и районе

Источник материала: Полесская правда

По состоянию на 1 февраля 2020 года, в Республике Беларусь зарегистрировано 29 256 случаев ВИЧ-инфекции. За январь 2020 года в стране выявлено 140 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил помощник врача-эпидемиолога Пинского зонального Центра гигиены и эпидемиологии Л.В. Денисюк.

В Брестской области за весь период наблюдения зарегистрировано 2 229 случаев ВИЧ-инфекции. За январь 2020 года в Брестской области выявлено 6 ВИЧ-инфицированных лиц.

Город Пинск по количеству ВИЧ-инфицированных занимает первое место по Брестской области и шестое место в Республике Беларусь после городов Минск, Светлогорск, Солигорск, Гомель, Жлобин.





По состоянию на 1 февраля 2020 года, в Пинске зарегистрировано 910 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ, – 625, показатель распространенности составил 6,6 на 1000 населения. За январь 2020 год выявлено 3 ВИЧ-инфицированных лица (за январь 2019 год – 1 случай). Показатель заболеваемости составил 1,5 на 100 тысяч населения (на 01.02.2019 г. – 0,7 на 100 тысяч населения), что выше прошлогодних показателей в 2,14 раза.

От разных причин (связанных и несвязанных с ВИЧ-инфекцией) умерло за все годы наблюдения 285 человек, за январь 2020 года – 2 человека, в т.ч. в 3-4 клинической стадии 1 человек.

Из 3 вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции за январь 2020 года наибольшее количество ВИЧ-инфицированных выявлено среди лиц старше 40 лет – 66,7% (2 случая), в возрастной группе 20-24 года – 33,3% (1 случай).

В 3 случаях реализован половой путь передачи. Удельный вес в структуре заболеваемости мужчин – 66,7% (2 случая), женщин – 33,3% (1 случай). По социальному статусу: рабочие – 2 человека (66,7%), служащие – 1 человек (33,3%).

Анализ путей передачи на протяжении последних 5 лет, показывает преобладание полового пути передачи.

В Пинском районе за весь период наблюдения зарегистрировано 125 случаев ВИЧ-инфекции. На 1 февраля 2020 года людей, живущих с ВИЧ, – 91. За январь 2020 года был выявлен 1 случай ВИЧ-инфекции (за январь 2019 г. – 0 случаев).

За весь период наблюдения в Пинском районе умерло 34 человека, в том числе в 3-4 клинических стадиях – 22 человека. За январь 2020 г. умерших ВИЧ-инфицированных лиц не было.

По кумулятивным данным удельный вес ВИЧ-инфицированных мужчин (79 случаев) выше, чем женщин (46 случаев) в 1,7 раз и составляет 63,2% от всех случаев.

По кумулятивным данным в возрастной структуре наибольший удельный вес из числа ВИЧ-инфицированных приходится на лиц старше 40 лет – 32,8% (41 случай), 30-34 года – 23,2% (29 случаев), 35-39 лет – 20% (25 случаев), 25-29 лет – 15,2% (19 случаев). Наименьшее количество ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 20-24 года – 8,8% (11 случаев).

При анализе путей инфицирования за весь период наблюдения установлено преобладание полового пути передачи – 88 случаев (70,4%), на инъекционный путь приходится 37 случаев (29,6%).

В Пинском районе по кумулятивным данным случаи ВИЧ-инфекции выявлены в 55 населенных пунктах на территории 24 сельисполкомов.