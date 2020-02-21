Роль отца в семье. Достаточно ли быть просто хорошим кормильцем?

Источник материала: Аргументы и факты

О кризисе института семьи говорят давно.

Вот некоторые цифры статистики:

только 38% белорусских подростков считают семью важной составляющей жизни;

56% подростков не видят в легких правонарушениях ничего страшного;

27% подростков не видят ничего предосудительного в бытовом насилии.

СПРАВКА Психологи утверждают, что благодаря качественному общению с отцом у ребенка развиваются критическое мышление, мотивация, социальные навыки, самостоятельность и независимость. Дети, которые имеют положительный опыт общения с отцом, вырастают более чуткими, имеют лучшие отношения в социуме и гораздо эффективнее справляются со стрессами и разочарованиями.

Не только банкомат

- Множество экономических, социальных, даже экологических проблем - следствие того, что мужчины слабо исполняют свою родительскую роль. 63% суицидов совершают люди из семей, где не было отца. 80% насильников, не умеющих контролировать свой гнев, выросли в семье без отца. 70% подростков из спецприютов не имеют отцов. Есть и другая статистика, которая говорит, что и от отцов много зла в этом мире. Мужчина, которого били в детстве, который был нелюбимым ребенком, и к своим детям будет так относиться. Получается, их надо изымать из семьи, увеличивая процент безотцовщины? Вот именно поэтому мы и создали курсы по осознанному отцовству - чтобы учить отцов общаться с детьми, понимать их, менять старые деструктивные установки. Мало быть «юридическим» отцом.

- Но где эта тонкая грань? Мужчина, который весь день на работе и не видит своих детей, - он фактический или юридический? Мужчина, который дома с детьми, а деньги зарабатывает жена, - он юридический или фактический?

- Чаще всего бывает так: мужчина решает, что он зарабатывает, а остальное - проблемы жены. Или после развода платит алименты и не понимает: а что еще надо? Я знаю пап выходного дня, которые при редких встречах задабривают детей подарками… Как таких отцов воспринимают дети? Как денежный мешок. Потом мужчины сами на это обижаются. Понимаете, роль отца не сводится к роли кормильца. Состоявшийся отец - это мужчина, который знает не только, НА ЧТО живут его дети, но и ЧЕМ они живут. Детям ведь в первую очередь нужна эмоциональная поддержка. Маленькие хотят поиграть, а тем, которые постарше, хочется обсуждать свои проблемы. Многие считают, что после восемнадцати ребенку родители уже не нужны. Еще как нужны! Мы вообще не очень хорошо понимаем эмоциональную роль отца и матери в жизни детей, недодаем внимания и недополучаем его.

«Папа у меня замечательный». Что мы знаем об отцах известных белорусов Подробнее

Индекс вовлеченности

- Так чему и как вы учите отцов?

- Судя по всему, вы хотите менять не традицию, а мировоззрение в целом?

- Мы пока только в начале пути, сделали первый шаг к осознанию проблемы. Индекс вовлеченности белорусских отцов в процессы формирования личности ребенка составляет всего 4%. Вдумайтесь в цифру. Всего 4%! Именно поэтому мы и пытаемся сейчас развернуть мужчин лицом к семьям, пусть пока медленно. А работу проделать надо всем. Чтобы быть хорошим отцом, мало узнать, в какие игры можно играть с ребенком. Хороший отец - это прежде всего хороший человек. Хороший друг, хороший муж, хороший сын и брат. Когда начал это понимать, посмотрел на свою семью иначе, понял и увидел свои «косяки». Теперь еще больше хочется быть папой.

График - круглосуточный

- Куда уж больше? Можно ли узнать ваш график?

- Ну, какой график… Утром одного поднимаем в школу, другого - в колледж, дочку при этом надо разбудить раньше, ведь она голову хотела помыть. Я работаю «будильником», Света одежду выбирает - она любит детей красиво наряжать. Потом я завтрак готовлю, а она младших собирает. Кого-то надо к восьми отправить, кого-то - к девяти. Стараюсь в это время что-то узнавать - как дела, как друзья-подруги поживают? Даже в утренней кутерьме надо как-то постараться общаться с детьми. Это ведь круглосуточная задача - быть отцом. Кого-то обнять, кому-то дать на животе поскакать, с кем-то «киноху» посмотреть, с кем-то пройтись и поговорить… Их шестеро, но надо, чтобы каждый ребенок зафиксировал: папа общался персонально с ним, уделил внимание лично ему. В Библии написано, что есть четыре времени, когда ты можешь повлиять на своих детей, - когда ложишься спать, встаешь, сидишь за столом и находишься в дороге.





"Для детей фотосессия - маленький семейный праздник, после которого обязательно все вместе идем в кафе". Фото: АиФ

- Анатолий, а как вам удается уговорить детей сфотографироваться всем вместе?

- (Смеется.) Они с детства привыкли. Старшие выросли, поэтому уже нечасто куда-то выбираемся. Так что для детей фотосессия - маленький семейный праздник, после которого обязательно все вместе идем в кафе. Мы со Светой и наши Алиса, Богдан, Оливия, Иосиф, Фаина и Тадеуш… Кажется, никого не забыл.