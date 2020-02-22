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Туберкулез: на пути снижения

22.02.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1993 году туберкулез был объявлен глобальным бедствием. Именно ВОЗ объединила мировые усилия, чтобы изменить ситуацию. В 1995 году повсеместно начала внедрятся глобальная стратегия ВОЗ по контролируемому лечению туберкулеза. Появилась эффективная терапия туберкулеза, обеспечена ее доступность. Темпы снижения заболеваемости и смертности в Беларуси значительно выше мирового и среднеевропейского уровня.

Беспокойство вызывает высокая доля множественной лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам, как среди впервые выявленных случаев, так и среди ранее леченных. Лечение резистентного туберкулеза токсично, длительно и дорого. Причинами формирования резистентности были неадекватные режимы химиотерапии, бесконтрольное применение антибиотиков, самовольное прекращение лечения и т.д.

Госпитализация для лечения больных туберкулезом на продолжительное время — практика не только дорогая, но и создающая повышенный риск перекрестной инфекции по причине внутрибольничного заражения.

Чтобы обезопасить себя в стационаре, нужно соблюдать меры инфекционного контроля: обучать больных гигиене кашля, использовать респираторы медицинским работникам и бактерицидные лампы (микобактерии туберкулеза погибают под воздействием ультрафиолета через 2-3 минуты).

Важно сформировать мотивацию к лечению и поддерживать ее на протяжении всего курса терапии.

Пациентам, находящимся на амбулаторном лечении и регулярно посещающим врача, выдаются продовольственные наборы, оплачивается проезд в общественном транспорте.

Широкое распространение получило видеоконтролируемое лечение туберкулеза, когда больной записывает прием препаратов на смартфон и через интернет отправляет медицинской сестре тубкабинета. Это избавляет больных от необходимости ежедневного прихода в медицин-ское учреждение. В Республике Беларусь на 1.02.2020 почти 700 человек воспользовалось такой возможностью.

Но по-прежнему сохранилось принудительное лечение пациентов, которые по разным причинам прерывают терапию или отказываются от нее.

Рассадником туберкулеза всегда были тюрьмы. Действительно, скученные условия просто идеальны для распространения заболеваний. В последние годы профилактике и лечению туберкулеза в тюремной системе уделяется большое внимание: многие специалисты прошли обучение по линии ВОЗ, проведено переоснащение лабораторий, обеспечен доступ пациентов к новейшим препаратам.

При поддержке ВОЗ и Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Беларуси начато преобразование системы оказания  противотуберкулезной помощи с постепенным переходом на амбулаторное лечение.

Кристина Гордиевич,

помощник врача-эпидемиолога

ГУ «Несвижский РЦГиЭ».

 


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По инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1993 году туберкулез был объявлен глобальным бедствием. Именно ВОЗ объединила мировые усилия, чтобы изменить
 
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