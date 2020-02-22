Будущее антибиотиков зависит от каждого из нас

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«Устойчивость к антибиотикам (резистентность) сегодня является одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития. Устойчивость к антибиотикам может затронуть любого человека, в любом возрасте и в любой стране». — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Устойчивость к антибиотикам (антибиотикорезистентность) возникает в результате мутаций микроорганизмов таким образом, что микробы могут противостоять лекарствам, которые использовались для борьбы с ними. Микроорганизмы выживают и даже растут при наличии концентрации антибиотика, достаточной для уничтожения или подавления их роста при нормальных условиях. Устойчивость к антибиотикам — естественное явление, однако неправильное использование антибиотиков людьми и их неправильное введение животным ускоряет этот процесс. Всё больше инфекционных заболеваний — например, пневмонию, туберкулез, гонорею и сальмонеллез — становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков. Следствием являются более продолжительные госпитализации, рост медицинских расходов и смертности.

Основные требования к антибиотикам: высокая активность в отношении одной или нескольких групп бактерий; отсутствие токсичности для человека; широкий терапевтический спектр; хорошее накопление в тканях; длительное нахождение антибиотика в них для возможности достаточного оказания эффекта в отношении возбудителей инфекционной патологии.

Основные рекомендации правильного применения антибиотиков: прием антибактериальных средств только по показаниям по назначению врачей. Перед началом приема антибиотиков желательно точно определить вид бактериального возбудителя и его чувствительность к основным препаратам, достаточную дозировку препарата и длительность курса. Подбирать препарат надо в зависимости от локализации инфекционного процесса.

В случае отсутствия клинико-лабораторного улучшения в течение 72 часов от начала антибиотикотерапии, проводится замена препарата на более мощный антибиотик или пересматривается вопрос причины развития заболевания. Слишком длительная антибиотикотерапия может привести к развитию дисбактериоза — гибели бактерий, которые составляют основу нормальной микрофлоры, с увеличением количества условно-патогенных бактерий и грибков.

Преждевременное прекращение антибиотикотерапии в большинстве случаев приводит к развитию хронического инфекционного процесса, который тяжело поддается лечению даже с применением мощных современных препаратов.

Валентин Ивашкевич,

врач-валеолог (районный

валеолог) УЗ «Несвижская ЦРБ».