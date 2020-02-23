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Ученые назвали 10 ядовитых комнатных растений, которые есть в каждом доме

23.02.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Специалисты рассказали об опасных свойствах комнатных растений, которые есть практически в каждом доме.

Они могут представлять опасность как для взрослых и детей, так и для домашних животных.

Ученые назвали 10 ядовитых комнатных растений, которые есть в каждом доме

К их числу относится цикламен, который «помогает» избавиться от плохих снов и страхов.

Из практических рекомендаций известно, что иногда сок корня цикламена применяют для лечения гайморита.

Специалисты утверждают, что если капать сок в нос, то он может сжечь слизистую, вызвать повышение температуры, привести к боли в горле и затрудненному дыханию.

Самыми ядовитыми у цикламена считаются семена и корни растения.

Не менее опасное растение амариллис белладонна.

В его луковице содержатся алкалоид и ликорин.

В малых дозах ликорин обладает отхаркивающими действиями, но в больших – вызывает рвоту.

Несмотря на все известные полезные свойства герани, как антисептические, снижающие стресс и снимающие боль при отитах и ангине, растение относится к числу опасных.

Дело в том, что у некоторых людей запах герани может спровоцировать приступ астмы и аллергическую реакцию.

С геранью нужно быть осторожными беременным, людям с пониженным содержанием сахара в крови и маленьким детям.

Кактусы сами по себе не ядовиты, но опасны из-за колючек.

Однако существуют виды, например, трихоцереус, которые содержат галлюциногены.

Они способны привести даже к параличу центральной нервной системы.

Растение молочай действительно ядовито.

Его сок может вызывать ожоги, а если попадет в рот, то приведет к тошноте, диарее, головокружению и ожогам слизистой.

Очень часто эти растения можно встретить в школьных классах.

Алоэ обладает целительными свойствами, но у него есть два ядовитых вида — алоэ полосатое и алоэ устрашающее.

Для человека опасны все части этих растений.

Эти два вида использовать в лечебных целях нельзя, так как они могут вызывать желудочное и маточное кровотечение и даже спровоцировать выкидыш.

Гортензия растет на многих садоводческих участках.

Если сок растения случайно попадет в организм, это вызовет повышенное потоотделение, ухудшение циркуляции крови, боли в желудке, тошноту и слабость.

Сок и ягоды аглаонемы переменчивой могут вызвать отек и боли в области рта и горла.

Если был контакт с глазами, то может образоваться конъюнктивит.

В доме, где есть дети и кошки, растение лучше убрать подальше или удалить вовсе.

Специалисты обращают внимание, что если при переломе стебля малознакомое растение выделяет белый сок, то лучше не прикасаться к нему.

Если контакт состоялся, то не стоит тереть руками лицо и глаза.

belnovosti.by

Фото: Pixabay

 
 
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Специалисты рассказали об опасных свойствах комнатных растений, которые есть практически в каждом доме. Они могут представлять опасность как для...
 
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