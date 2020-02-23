Ишемическая болезнь сердца у лиц пожилого возраста

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ишемическая болезнь сердца у пожилых людей связана исключительно с развитием атеросклероза, и ее клинические проявления зависят от поражения коронарных сосудов (сосуды, питающие сердце). В молодом возрасте атеросклеротический процесс чаще всего имеет ограниченную локализацию, а у пожилых — распространенный характер и недостаточность кровоснабжения миокарда определяется системным атеросклеротическим процессом.

ИБС — это самое частое заболевание у пожилых людей. Оно протекает с возрастом тяжелее и может привести к инфаркту миокарда.

В зоне риска по ИБС находятся курящие люди, злоупотребляющие алкоголем, любящие поесть жирные продукты, страдающие ожирением, имеющие сахарный диабет и другие эндокринные заболевания.

Типичное проявление хронической ИБС — боли в сердце, за грудиной давящего, сжимающего характера. Они сопровождаются слабостью, возникают при ходьбе по лестнице, при поднятии тяжести, при быстрой ходьбе, после приема плотной (особенно жирной) еды, ходьбы против холодного ветра.

Особенность клинических признаков ИБС у пожилых: менее резкие, но более продолжительные болевые ощущения. Это связано с деструкцией нервного аппарата сердца, повышением болевого порога восприятия в связи с возрастными изменениями центральной нерв-ной системы; эмоциональная окраска приступа не яркая, вегетативные проявления выражены слабо; боли несильные и имеют характер сдавливания, чувство стеснения за грудиной, в области сердца, в левом плече, под лопаткой, области шеи, в левом плечевом суставе.

В момент приступа может наблюдаться повышение или понижение артериального давления (АД).

В пожилом возрасте значительно чаще наблюдаются безболевые (атипичные) формы. Вместо боли могут быть одышка, нарушение ритма сердца, головокружение.

При появлении подобной симптоматики необходимо сразу обратиться к врачу, т.к. проявление ишемической болезни сердца у пожилых часто носит невыраженный характер и несвоевременное обращение за помощью может привести к инфаркту миокарда. Для диагностики ИБС используют электрокардиографию, УЗИ сердца, холтеровское мониторирование.

Лечение необходимо начинать с устранения факторов риска ИБС. При выявлении избыточного веса настоятельно рекомендуется его снижение с помощью дозированных физических нагрузок, низкокалорийного питания, снижение холестерина до нормальных показателей. Курящим больным обязательно нужно отказаться от курения.

При сопутствующей артериальной гипертензии проводится терапия гипотензивными средствами для достижения целевого уровня АД меньше 140/90, если есть сахарный диабет — нормализация уровня гликемии.

Основные цели медикаментозного лечения: устранение симптомов заболевания и профилактика сердечно-сосудистых осложнений. Также необходимо добиться антиангинального эффекта за счет уменьшения ишемии миокарда, ликвидировать нарушения ритма, нормализовать холестерин, достичь целевого уровня АД.

Для лечения ИБС используют разные классы лекарственных препаратов, действие которых направлено на предупреждение ишемии миокарда и приступов стенокардии, сосудистого тромбоза, предотвращение прогрессирования атеросклероза, снижение уровня АД, частоты сердечных сокращений.

Лечение ИБС — это длительный и сложный процесс, в котором, порой, ведущую роль играет не столько искусство и знания врача, сколько желание самого пациента справиться с недугом. Полное излечение от ИБС обычно невозможно, так как процессы в сосудах в большинстве случаев являются необратимыми. Однако современные методы позволяют продлить жизнь человека на многие десятилетия, сделать ее полноценной и предотвратить преждевременную смерть.

Марина ГОЛЯК,

врач-гериатр УЗ «Несвижская ЦРБ».