|
ВИЧ у 11-месячной девочки из Пинска: как такое могло случиться? Рассказывают родители
23.02.2020 11:38 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
У 11-месячного ребёнка в Пинске обнаружили ВИЧ. Для родителей это стало настоящим шоком – ни у кого в семье диагноз не подтвердился. Сейчас медики и следователи проверяют роддом и больницу, где лежала девочка, чтобы понять, как такое могло случиться?
А родители думают, как теперь с этим жить.
Квартира Дыдышко в Пинске. 11-месячная Мирослава сейчас в Минске, в детской инфекционной больнице. Но всё здесь о ней – и мысли, и вещи.
Совсем скоро у единственной дочки в семье День рождения. 28 февраля Мирославе исполнится годик. И сейчас не просто, и тогда тоже: во время родов малышке сломали ключицу и положили в Пинскую детскую городскую больницу, так называемую «нулёвочку». После больницы Мирославу забрали домой, но здесь её здоровье стало ухудшаться, и родители забили тревогу. Вначале была анемия. Диагноз «ВИЧ» ребёнку поставили только в январе этого года.
В столице уже четвёртую неделю с Мирославой – отец Иван. Говорит, дома в Пинске места себе не находит, а здесь легче. Ведь он всю жизнь мечтал о дочери.
Уже в Минске врачи определили – у ребёнка вирус иммунодефицита в третьей стадии. Некоторое время ушло на то, чтобы подобрать нужные препараты. Терапию начали лишь неделю назад.
Что ожидает семью Дыдышко, пожалуй, лучше других представляет себе вот эта женщина. Татьяна заразилась ВИЧ ещё в 96-м через иглу. А спустя 8 лет родила дочку.
После этого родила ещё двоих детей, оба – ВИЧ-отрицательные. Из бытовых сложностей – таблетка на ночь, да и всё. Если терапия эффективна, вирусная нагрузка снижается до неопределяемой, и в таком случае заразится нельзя даже половым путём.
А дело было в 88-м. Сегодня их называют «дети Элисты». Кто постарше, наверняка помнит, тогда эта история повергла в шок весь Союз. От женщины-донора и её инфицированного ребёнка через нестерильный шприц заразились ещё 75 детей и 4 женщины. Неофициально – ещё больше. Долгое время в СССР не хотели признавать, что заражение произошло по вине медперсонала. Если бы дело было сейчас, когда медицина шагнула вперёд, многих удалось бы спасти, а так – больше половины умерли. Уголовное дело сначала возбудили, потом прекратили. Проверки и расследование проходят и по случаю в Пинске. Всё конфиденциально до завершения. И в таком деликатном вопросе лучше не строить догадок и бездоказательных теорий. Важно найти причину и сделать так, чтобы подобные случаи не повторились.
Бывают случаи, когда до того, кто был «нулевым пациентом», не докопаться. Так, про Элисту можно найти, что это советский матрос, побывавший в Конго, или военный в Анголе, который потом вернулся на родину, женился и передал инфекцию по цепочке. О пинской истории наверняка известно только то, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником». Только вот доказательства следователи будут искать почти год спустя.
Эту историю каждый может воспринимать очень близко, но в то же время думая о том, что это один из тех случаев, когда «это точно не про меня, со мной такого не случится». Уверяем, что нет. С кем-то подобное происходит каждый день. Поэтому не стоит думать, что именно вы в безопасности, и делать скоропалительных выводов о том, кто виноват. Дождёмся результатов расследования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У 11-месячного ребёнка в Пинске обнаружили ВИЧ. Для родителей это стало настоящим шоком – ни у кого в семье диагноз не подтвердился. Сейчас медики и следователи...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)