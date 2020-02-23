ВИЧ у 11-месячной девочки из Пинска: как такое могло случиться? Рассказывают родители

Источник материала: Виртуальный Брест

У 11-месячного ребёнка в Пинске обнаружили ВИЧ. Для родителей это стало настоящим шоком – ни у кого в семье диагноз не подтвердился. Сейчас медики и следователи проверяют роддом и больницу, где лежала девочка, чтобы понять, как такое могло случиться?





А родители думают, как теперь с этим жить.

Квартира Дыдышко в Пинске. 11-месячная Мирослава сейчас в Минске, в детской инфекционной больнице. Но всё здесь о ней – и мысли, и вещи.

Светлана Дыдышко: «Это телефончик её, она, бывало, к ушку приложит и как будто звонит, мы на годик хотели ей ушки проколоть. Но как бы уже повременим с этим. Может, когда вырастет немножко. Потому что ещё четверо детей, чтобы ушки ей не дёрнули или ещё что-то. Понимаете, дети ещё не понимают, они слышали уже об этом, что у неё болезнь ВИЧ, но они не понимают ещё, что это».

Совсем скоро у единственной дочки в семье День рождения. 28 февраля Мирославе исполнится годик. И сейчас не просто, и тогда тоже: во время родов малышке сломали ключицу и положили в Пинскую детскую городскую больницу, так называемую «нулёвочку». После больницы Мирославу забрали домой, но здесь её здоровье стало ухудшаться, и родители забили тревогу. Вначале была анемия. Диагноз «ВИЧ» ребёнку поставили только в январе этого года.

Иван Дыдышко: «Об этой ситуации нам сообщил врач-инфекционист города Пинска, который вёл Мирославу. Он нас просто позвал с женой в один прекрасный день, наверное, не прекрасный, а ужасный день, сообщил, что у нашей дочки обнаружена ВИЧ-инфекция, что нам всем тоже нужно сдать анализы и установить, от нас это или нет».

Светлана Дыдышко: «Мы приехали домой. У мужа тоже началась истерика, он уже не выдержал. Вот нам сказали сдать анализы всем четверым, детям и нам. Мы сдали анализы, у нас показало у всех всё отрицательное».

В столице уже четвёртую неделю с Мирославой – отец Иван. Говорит, дома в Пинске места себе не находит, а здесь легче. Ведь он всю жизнь мечтал о дочери.

Иван Дыдышко: «Когда её не вижу, у меня состояние такое убитое. Когда вижу, как она, как проходит лечение, мне удобнее, комфортнее. Сейчас она уже смотрит, сидит, бодренькая, интересуется. Пошла на поправочку. Врачи хорошие – сразу начали лечение. Подлечили её».

Уже в Минске врачи определили – у ребёнка вирус иммунодефицита в третьей стадии. Некоторое время ушло на то, чтобы подобрать нужные препараты. Терапию начали лишь неделю назад.

Александр Шеремет, заведующий отделением Минской городской детской инфекционной больницы: «На данный момент состояние ребёнка средней степени тяжести. Ребёнок получает антиретровирусную терапию и другую сопутствующую лекарственную терапию, направленную на сопутствующие заболевания».

Что ожидает семью Дыдышко, пожалуй, лучше других представляет себе вот эта женщина. Татьяна заразилась ВИЧ ещё в 96-м через иглу. А спустя 8 лет родила дочку.

Татьяна, живет с ВИЧ: «Я родила сама и во время рождения заразила своего ребёнка».

После этого родила ещё двоих детей, оба – ВИЧ-отрицательные. Из бытовых сложностей – таблетка на ночь, да и всё. Если терапия эффективна, вирусная нагрузка снижается до неопределяемой, и в таком случае заразится нельзя даже половым путём.

Татьяна, живет с ВИЧ: «Среди моих знакомых не было случаев, когда в медицинском учреждении по вине медиков заразили. Единственный раз, когда я столкнулась с этим, когда была на Иссык-Куле. У нас была конференция , и туда съехались дети, которые заразились в больнице. Не помню, какие это годы были, когда 36 детей за одну ночь заразились».

А дело было в 88-м. Сегодня их называют «дети Элисты». Кто постарше, наверняка помнит, тогда эта история повергла в шок весь Союз. От женщины-донора и её инфицированного ребёнка через нестерильный шприц заразились ещё 75 детей и 4 женщины. Неофициально – ещё больше. Долгое время в СССР не хотели признавать, что заражение произошло по вине медперсонала. Если бы дело было сейчас, когда медицина шагнула вперёд, многих удалось бы спасти, а так – больше половины умерли. Уголовное дело сначала возбудили, потом прекратили. Проверки и расследование проходят и по случаю в Пинске. Всё конфиденциально до завершения. И в таком деликатном вопросе лучше не строить догадок и бездоказательных теорий. Важно найти причину и сделать так, чтобы подобные случаи не повторились.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: «Комиссия Минздрава работает, комиссия областная, проводит санстанция эпидрасследование, и сегодня приступила к работе комиссия Минздрава, которая специально выехала. Проведено будет объективное расследование, наказаны виновные, с родителями будут обсуждены вопросы дальнейших действий для дальнейшего выхода из этой ситуации».

Бывают случаи, когда до того, кто был «нулевым пациентом», не докопаться. Так, про Элисту можно найти, что это советский матрос, побывавший в Конго, или военный в Анголе, который потом вернулся на родину, женился и передал инфекцию по цепочке. О пинской истории наверняка известно только то, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником». Только вот доказательства следователи будут искать почти год спустя.

Эту историю каждый может воспринимать очень близко, но в то же время думая о том, что это один из тех случаев, когда «это точно не про меня, со мной такого не случится». Уверяем, что нет. С кем-то подобное происходит каждый день. Поэтому не стоит думать, что именно вы в безопасности, и делать скоропалительных выводов о том, кто виноват. Дождёмся результатов расследования.