В онкологическом диспансере в Пинске будет установлен новый высокоточный компьютерный томограф

Источник материала: Полесская правда

Для улучшения качества обслуживания жителей города и района 20 февраля по централизованной поставке за средства Министерства здравоохранения Республики Беларусь был получен новый компьютерный рентгеновский спиральный томограф TSX-036A (производства CanonMedicalSystemsCorporation, Япония), который будет установлен в поликлиническом отделении филиала «Межрайонный онкологический диспансер».

В данный момент ведутся работы по подготовке помещения для установки и ввода в эксплуатацию нового оборудования. Благодаря техническим характеристикам рентгеновский спиральный томограф TSX-036A позволяет выявлять более мелкие очаги онкологических заболеваний, а также за очень короткий промежуток времени получать изображения самого высокого качества с меньшей лучевой нагрузкой.

По информации сайта Пинского горисполкома