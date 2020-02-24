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В онкологическом диспансере в Пинске будет установлен новый высокоточный компьютерный томограф
24.02.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для улучшения качества обслуживания жителей города и района 20 февраля по централизованной поставке за средства Министерства здравоохранения Республики Беларусь был получен новый компьютерный рентгеновский спиральный томограф TSX-036A (производства CanonMedicalSystemsCorporation, Япония), который будет установлен в поликлиническом отделении филиала «Межрайонный онкологический диспансер».
В данный момент ведутся работы по подготовке помещения для установки и ввода в эксплуатацию нового оборудования. Благодаря техническим характеристикам рентгеновский спиральный томограф TSX-036A позволяет выявлять более мелкие очаги онкологических заболеваний, а также за очень короткий промежуток времени получать изображения самого высокого качества с меньшей лучевой нагрузкой.
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> Фото иллюстрационное Для улучшения качества обслуживания жителей города и района 20 февраля по централизованной поставке за средства Министерства...
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