Не заболеть раком. Как вредные привычки влияют на появление онкологии

Источник материала: Аргументы и факты

Сегодня в развитых странах 7 из 10 смертей возникают из-за болезней, которые можно предотвратить.

Рассказывает президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей НИИ канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина, член-корреспондент РАН Давид Заридзе.

– Хронические неинфекционные заболевания – это болезни, которые возникают из-за нездорового образа жизни (сердечно-сосудистые, бронхолёгочные недуги, сахарный диабет). Считается, что в мире с хроническими неинфекционными заболеваниями связано 60% смертей, в России – около 80%. Хотя, чтобы избежать этих болезней, не требуется никаких подвигов – достаточно отказаться от вредных привычек, правильно питаться, больше двигаться. Эти меры доказанно работают, но придерживаться их люди не хотят или не могут. Долгое время считалось, что медицина в таких случаях бессильна. Ведь помочь человеку, который, по сути, отказывается от помощи, невозможно. Сегодня врачи изменили точку зрения. В качестве профилактики во всём мире предлагается программа Harm Reduction (программа снижения вреда), которая позволяет минимизировать воздействие вредных привычек, а потому эффективна для профилактики многих видов рака. Эту программу часто сравнивают с использованием защитного шлема при езде на мотоцикле. Полностью обезопасить водителя шлем не может, но избежать крупных неприятностей ­помогает.

Рак лёгкого

Одним из самых злокаче­ственных и быстротечных видов рака, при котором заболеваемость практически равна смертности. Ещё в 50-е гг. было доказано, что основная причина возникновения рака лёгких – курение. Но миллионы людей продолжают курить, в том числе и те, кто уже имеет онкологический диагноз.

Снизить заболеваемость и смертность от рака лёгкого в нашей стране впервые удалось во времена СССР. В 1988 г. после публикации нашего исследования были приняты регламенты, обязавшие производителей снизить содержание смол (источника основных канцерогенов) в сигаретах (с 30 до 12–15 мг). Благодаря этой мере удалось спасти более 200 тыс. жизней. Сегодня для людей, которые не могут отказаться от курения, существуют никотинозаместительная терапия и бездымные альтернативы (например, системы нагревания табака), в которых отсутствует процесс горения, что делает их менее токсичными. Полностью безопасными их считать нельзя, но их вред несопоставим с традиционными сигаретами.

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Рак печени и пищевода

Международное агентство по изучению рака причисляет потребление алкоголя к доказанным канцерогенным факторам. Ещё в 2008 г. мы опубликовали результаты масштабного исследования в различных регионах РФ, которое показало, что чрезмерное по­требление алкоголя повышает риск развития рака полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, толстой кишки и поджелудочной железы, а у женщин – и молочной железы. Согласно последним данным ВОЗ, безопасных доз алкоголя не существует. Но для многих людей полный отказ от алкоголя неприемлем. Им врачи рекомендуют придерживаться относительно безвредных доз – две порции алкоголя в день для мужчин и одна порция – для женщин (1 порция – это 22 г крепкого алкоголя, что равно 150 мл некреплёного вина или 300 мл пива).

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Рак шейки матки

По разным оценкам, каждый пятый случай рака связан с инфекционными агентами (вирусами, бактериями, паразитами). Один из самых известных «вредителей» – вирус папилломы человека (ВПЧ), который повинен в 95–99% случаев рака шейки матки (основной причины смерти молодых женщин), вульвы, влагалища, пениса, ротоглотки, ануса и других. По оценкам зарубежных специалистов, из-за изменения сексуального поведения сегодня ВПЧ инфицированы абсолютное большинство молодых людей. Переломить эту тенденцию нам вряд ли удастся.

От вируса папилломы человека есть вакцина. Государст­венные программы вакцинации сегодня существуют во многих странах, в том числе в разви­вающихся африкан­ских. В Австралии, где вакцинация была начата в 2007 г., прогнозируют, что в 2030 г. заболеваемость раком шейки матки снизится до уровня редких (орфанных) опухолей – 4 на 100 тыс. населения. Мы прогнозируем, что в РФ в 2030 г. заболеваемость достигнет уровня 29 случаев на 100 тыс. населения (­сейчас – 14).

Пока государственная программа не принята, специалисты рекомендуют родителям вакцинировать детей по собственной инициативе (как девочек, так и мальчиков) с 11–12 лет (согласно последним рекомендациям ВОЗ).

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Меланома

Ультрафиолетовое излучение и другие диапазоны солнечного света – фактор риска развития меланомы и других видов рака кожи. Этот факт известен и озвучен врачами давно, но, к сожалению, это никак не повлияло на количество людей, которые проводят отпуска и выходные дни на пляжах.

Единственное, что удалось медикам в ряде стран, – это добиться запрещения соляриев. Жёсткую позицию заняла Австралия, где родителей штрафуют за нахождение детей на солнце в опасные часы (с 11 до 16 часов).

Сегодня онкологи рекомендуют в солнечные дни ношение одежды, которая закрывает большую часть тела (это правило соблюдается только в Японии), и использование солн­цезащитных кремов. Кстати, большинство людей пользуются ими неправильно (если наносить рекомендуемую дозу и обновлять слой по правилам, тюбика хватит ровно на один день).

Кстати, долгое время считалось, что меланома не грозит темноволосым людям со смуглой кожей. Сегодня такой подход признан ошибочным. Африканцев, например, тёмная кожа не спасает от рака – заболеваемость меланомой дейст­вительно ниже, но смертность от неё гораздо выше, чем в остальных странах.

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Рак желудка

Это заболевание практически всегда связано с инфекцией хеликобактер пилори, которая связана со скученностью и плохой гигиеной. Поэтому рак желудка – болезнь преимущественно развивающихся стран. В США рака желудка практически нет. Вакцины против инфекции нет. Но эта бактерия лечится (хоть и с трудом) антибиотиками. Иммунитет к ней тоже не формируется. По­этому соблюдать правила гигиены и периодически проверяться на её наличие придётся всю жизнь.