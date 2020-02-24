ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайские власти сообщили о наличии вакцины против коронавируса

24.02.2020 15:25 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Китайские власти сообщили о наличии вакцины против коронавируса
Reuters

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с журналистами заявил, что в республике уже найдено лекарство для лечения нового типа коронавируса. 

По его словам, эффективным оказалось старое лекарство от малярии хлорохин фосфат. Также он назвал эффективным российский препарат «Арбидол».  

Кроме того, по словам дипломата, уже разработана вакцина. Однако на то, чтобы провести все клинические испытания и начать использовать ее массово, потребуется не менее восьми месяцев. 

Посол добавил, что в городе Ухане, где произошла вспышка заболевания, сейчас находятся 44 российских студента. Они не захотели эвакуироваться на родину. При этом точной информации, сколько всего россиян в Китае, сейчас нет. 

Китайские власти сообщили о наличии вакцины против коронавируса
«Мы не умрем». Вирусолог — о сценариях развития эпидемии коронавируса
Подробнее

Ранее Чжан Ханьхуэй заявил, что эпидемия коронавируса в КНР идет на спад. Число новых случаев заражения уменьшилось до нескольких сотен в день, значительно снизилась летальность. Ежедневно от коронавируса излечивается до двух тысяч человек. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Reuters Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с журналистами заявил, что в...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Не заболеть раком. Как вредные привычки влияют на появление онкологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика