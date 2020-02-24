Китайские власти сообщили о наличии вакцины против коронавируса

Источник материала: Аргументы и факты

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с журналистами заявил, что в республике уже найдено лекарство для лечения нового типа коронавируса.

По его словам, эффективным оказалось старое лекарство от малярии хлорохин фосфат. Также он назвал эффективным российский препарат «Арбидол».

Кроме того, по словам дипломата, уже разработана вакцина. Однако на то, чтобы провести все клинические испытания и начать использовать ее массово, потребуется не менее восьми месяцев.

Посол добавил, что в городе Ухане, где произошла вспышка заболевания, сейчас находятся 44 российских студента. Они не захотели эвакуироваться на родину. При этом точной информации, сколько всего россиян в Китае, сейчас нет.



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Ранее Чжан Ханьхуэй заявил, что эпидемия коронавируса в КНР идет на спад. Число новых случаев заражения уменьшилось до нескольких сотен в день, значительно снизилась летальность. Ежедневно от коронавируса излечивается до двух тысяч человек.