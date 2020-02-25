Мама, не ори! Как справиться с детской истерикой в общественном месте

Источник материала: Аргументы и факты

Крики, обещание дать ремня, объятия или полное игнорирование? Что лучше всего работает, если у ребенка случилась истерика в общественном месте, объясняет психолог Мария Меркулова.

Наталья Кожина, "АиФ": Мария, если у ребенка начинается истерика в общественном месте, как вести себя родителям, что нужно делать?

Мария Меркулова: Первое, с чего стоит начать, — узнать, почему случилась истерика. Слезы — это реакция, которая говорит нам: что-то пошло не так. Родитель должен адекватно отреагировать на нее. Может быть, ребенок ударился, или его кто-то обидел, или ему требуется ваша поддержка и т. д. Почему-то многие папы и мамы забывают сегодня, что их главная цель — создать чувство безопасности для своих детей. Вместо этого они ведут себя неразумно, применяют агрессию или даже силу.

— Видимо, некоторых родителей самих воспитывали подобными жесткими методами...

— Действительно, раньше не было ничего зазорного, если, например, за плохое поведение ребенка наказывали ремнем, однако подобные методы воспитания люди использовали по незнанию. К счастью, сейчас другое время, поэтому, если вы хотите воспитать личность, счастливого человека, силовое воздействие явно не будет этому способствовать. Но должна вам сказать, что иногда агрессивная родительская реакция продиктована банальной усталостью.

— Недосыпы, стрессы и прочие неприятности?

— Да, сейчас многие люди (особенно молодые мамы) находятся в стрессовом состоянии, у них нет сил, а значит, и ресурсов для правильного поведения в ситуации, когда малыш кричит и устраивает истерики. Так появляется родительская агрессия. Видите подобные вещи у своих близких? Работайте не с ребенком, а со взрослым!

Самому тоже всегда надо быть начеку. Если поведение вашей дочки или сына вызывает обиду и гнев — это нехороший звоночек. Безусловно, вы можете понервничать, но подобная эмоциональная реакция не должна длиться долго и выливаться в словесную или физическую агрессию. Задайте себе вопрос, почему малыш плачет, и работайте с причиной, а не с симптомами.

Кроме того, очень важно помнить о профилактике выгорания. Например, если вы молодая мама, уделяйте себе хотя бы час времени в день. Потратьте эти бесценные 60 минут не на стирку, глажку и домашние дела, а на отдых и приятное времяпровождение! Поберегите себя, свое тело и психику.

Если вы будете реагировать на истерики ребенка адекватно, без криков и воплей, он вырастет счастливым и уравновешенным. Разве не этого хотят все родители?

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— Мария, а полное игнорирование истерики работает? Вы наверняка видели родителей, которые вообще не реагируют на своих же детей, когда те рыдают и катаются по полу в слезах.

— Видимо, так делают мамы и папы, которым близка позиция Бенджамина Спока. Этот американский педиатр продвигал идею о том, что ребенок должен быть самостоятельным, даже если он кричит — не подходите к нему. Но задача родителя как раз заключается в том, чтобы дать своему чаду ощущение безопасности, мы должны реагировать на эмоции собственных детей. Если малыш плачет, а вы думаете, что он специально над вами издевается или проявляет характер — это большая ошибка и глупость! Я еще раз хочу подчеркнуть: на слезы нужно реагировать. Если вы сделаете вид, что ничего не происходит, то просто заложите в своем ребенке мысль о том, что мир страшный, никто и никогда не придет к нему на помощь! Это очень жестоко, ведь у маленького человека пока нет ресурсов, чтобы самому справится с определенной проблемой, эти ресурсы ему должны дать мама с папой.

— Давайте вернемся к причинам, из-за которых дети устраивают истерики. Одна из самых распространённых — маме надо домой, а ребенок не хочет уходить с детской площадки. Как здесь избежать детских слез и криков?

— Перед прогулкой заранее обозначайте временные рамки ребенку. Понятно, если он совсем маленький и вы скажете: «Мы уходим в 13:00», вряд ли он поймет, о чем вы вообще говорите. Здесь больше подойдет другая тактика: за полчаса до планируемого ухода с детской площадки начните его предупреждать, что скоро вы пойдете домой, сделайте так несколько раз. Ведь обычно истерика начинается, когда мама внезапно сообщает, что пора уходить.

Еще одно место, где чаще всего можно увидеть детские слезы, — магазины. В этом вопросе я придерживаюсь такой позиции: не надо брать свое чадо на шопинг. Он обязательно захочет, чтобы вы ему что-нибудь купили, ведь в современных гипермаркетах все заточено на активное потребление, и порой даже взрослые не могут устоять. Что уж говорить о детях! Если вы все-таки допустили такую ситуацию, твердо, но ласково скажите ребенку, что вы сейчас уходите, но придете в магазин в следующий раз. Также важно проговорить, чем вы займетесь в ближайшее время, например: «Сейчас мы пойдем домой, почитаем книгу или посмотрим мультики и т. д.». Повторяйте этот план несколько раз, как заезженная пластинка.

Всегда хорошо срабатывает прием, когда вы обращаете внимание на состояние своего ребенка: «Я вижу, что ты расстроен и хочешь остаться в магазине, но у нас сейчас нет времени». Разрешите ему расстроиться, он имеет на это право.

— Использовать гаджеты для отвлечения ребенка в момент истерики — это хороший вариант?

— Гаджеты до трех лет не самый хороший вариант, но если вы предложите ему какую-то альтернативу, например, чем-то заняться, пойти в гости — другой вопрос. Здесь важно отвлечь внимание, попить воды, дать в руки какой-нибудь предмет из вашей сумочки, игрушку и т. д.

— Какие еще есть способы успокоить ребенка?

— Мы уже с вами обсудили ранее, что нужно узнать причину слез. Затем подчеркните, что вы понимаете состояние ребенка: «Я вижу, ты сильно расстроен...», — это второй этап. А третий — объяснить, почему вы сейчас не можете удовлетворить его просьбу. Назовите всего одну причину, не надо перегружать мозг ребенка. В тоже самое время можно успокаивать его тактильно, т. е. вы гладите, прижимаете малыша к себе, особенно если истерика очень сильная, и уводите из общества туда, где не будет лишних зрителей. В этот момент повторяйте слова поддержки, а когда он уже успокоится, можно отвлечь внимание чада на что-то другое. Главное — не кричите сами и сфокусируйте внимание на проблеме ребенка, а не на мысли о том, что о вас подумают окружающие.