«Мы нашли лекарство от коронавируса». Посол Китая об эпидемии и ее будущем

«Эпидемия коронавируса идёт на спад», — сообщил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на встрече с журналистами. По его словам, в марте обстановка стабилизируется даже в центре эпидемии, провинции Хубэй. Лекарство от коронавируса найдено, а вакцина разработана. Сейчас китайские медики пытаются понять, что же стало источником мутировавшего вируса. Версия о летучих мышах не подвердилась.

Основные тезисы Чжана Ханьхуэя приводит АиФ.ru .



Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

О конце эпидемии

Эпидемия серьезная, но она под контролем. Появились позитивные изменения. В сутки излечиваются до 2000 человек, в то время как новых случаев заражения — несколько сотен в день. Значительно снизилась смертность от коронавируса. В провинции Хубэй — около 2 процентов, а в остальных регионах — в среднем 0,55 процента. Эти показатели даже ниже смертности от гриппа!

Есть провинции, где уже более 10 дней не было ни одного нового случая заражения инфекцией.

Мы считаем, что в большинстве городов к концу месяца восстановится нормальный порядок. В центре эпидемии — позже, думаем, что в течение марта.

О лекарстве от коронавируса

Уже найдено лекарство — эффективным оказался достаточно старый препарат от малярии «Хлорохина фосфат». Также, по нашим данным, эффективен и российский «Арбидол». Во всех случаях при приеме лекарств не было ни одного осложнения. А лучше всего работает сочетание европейской и китайской медицины!

Наши учёные уже сделали трёхмерное описание коронавируса — это хорошая база для разработки вакцины. И она появилась! Вскоре ей предстоят экспериментальные и клинические испытания. Но, думаю, до возможности массово ее внедрять пройдет не менее 8 месяцев.

О карантине

Правительство Китая принимает самые жесткие меры для изоляции: во многих городах остановлено транспортное сообщение. В центре эпидемии, городе Ухань, целиком изолированы жилые кварталы. Продукты и вещи первой необходимости изолированным доставляют на дом.

В Хубее работает несколько десятков тысяч медиков и медсестёр из других провинций. Кроме новопостроенных госпиталей, для изоляции заражённых инфекцией используют стадионы, студенческие общежития.

Эти меры дали очень хороший эффект — все получают своевременное лечение.

Врачи работают, не выходя из изоляторов: им нельзя ни пить, ни переодеваться, ни ходить в туалет. Все — только после выхода из изолятора. Многие совсем без сил от усталости.

В общем, мы ещё не видели в истории такой мобилизации! Это всенародная война против инфекции.

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Об источнике коронавируса

Сейчас, после стольких дней работы с коронавирусом, мы уже знаем, что к чему, что это такое. Уже не так страшно!

Точно скажу: вирус не создан искусственно. Возможно, вирус пришел к нам от диких животных. Есть версия, что от летучих мышей, но известно, что точно не напрямую. Был посредник, «хозяин» вируса.

Очень важно сейчас найти источник, первый случай заболевания инфекцией. Изначально говорили, что эпидемия может быть связана с рынком в Ухане, но первые 13 случаев не имеют никакого отношения к рынку.

О выезде китайцев за границу

Мы хотим сохранить эпидемию в пределах Китая.

Из провинции Хубей выехать нет возможности. Все дороги закрыты. Нет ни одного случая утечки.

Да, наши граждане вылетают за пределы Китая. В России учится много наших студентов, многие полетят сюда 2 марта (из-за эпидемии Минобрнауки продлило китайским студентам каникулы до 2 марта. — Ред.).

Но китайцы не могут вылететь из страны без разрешения. Разрешение они получают только после прохождения 14-дневного карантина.

Мы просим российскую сторону не принимать радикальных мер, связанных с запретом въезда, и объективно относиться к эпидемии, чтобы не вызывать панику у народа. Своих граждан за границей мы тоже просим вести себя аккуратно, не обострять конфликты и не вызывать панику.

О международном сотрудничестве

Мы разворачиваем сотрудничество с международным сообществом. К нам приезжали специалисты ВОЗ, делегация врачей из России. Это хорошее начало для сотрудничества.

Эпидемия даёт нам больше шансов для совместной работы.

Мы очень рады получить поддержку, в том числе со стороны России. Друзья познаются в беде.

Западные страны вместо помощи и поддержки китайскому народу пытаются создать сложности для нас. Нагло пытаются омрачить облик Китая, обуздать его развитие. Все это вызывает недовольство китайского народа.

Мы боремся с коронавирусом, но приходится бороться с и политическим вирусом!

Хочется напомнить: у нас горы и реки разные, но мы живем под одним небом.

О китайской экономике

Для нас сейчас самое главное — восстановить производство. На государственных предприятиях восстановлено более 85 процентов производства. Самая сложная ситуация — в частных предприятиях, особенно в связанных с туризмом, продуктами питания и т. д.

Дурное влияние на экономику обязательно будет, так как от наших проблем резонанс по всему миру. Потому что самый большой заказчик — это Китай, самый большой рынок сбыта — это Китай.

После стабилизации ситуации с эпидемией правительство планирует вводить меры для стимулирования экономики. Кратковременное ухудшение будет, но в долгосрочной перспективе, в динамике, эпидемия, наоборот, может создать условия для оздоровления нашей экономики.