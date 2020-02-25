Поликлиника приехала прямо на работу. В Ивьевском РИК прошла диспансеризация

Источник материала: Ивьевский край

Единый день диспансеризации прошел в Ивьевском райисполкоме. Это была отличная возможность проверить свое здоровье без ущерба для работы.





















Диспансеризация ж - это профилактический медосмотр. Для того чтобы сдать анализы и пройти обследования в ходе диспансеризации, не требуется иметь какие-либо поводы-жалобы-симптомы: главная задача такого медосмотра как раз найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается. Или не обращает внимания.

Осмотр проводился помощниками врача, было охвачено 114 человек.

Были проведены:

• антропометрия, то есть измерение роста, массы тела, окружности талии. На основании этих данных определяется индекс массы тела;

• электрокардиография;

• флюорография органов грудной клетки;

• лабораторные обследования ,БАК, ОАК, кровь на сахар;

• измерение артериального давления.

Оказывалась консультативная помощь по вопросам профилактики артериальной гипертензии, были даны рекомендации, а также– распространены информационно-образовательные материалы профилактической направленности, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В целях профилактики гриппа и ОРВИ участники диспансеризации получили маски.