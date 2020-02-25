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Поликлиника приехала прямо на работу. В Ивьевском РИК прошла диспансеризация

25.02.2020 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Единый день диспансеризации прошел в Ивьевском райисполкоме. Это была отличная возможность проверить свое здоровье без ущерба для работы.

Поликлиника приехала прямо на работу. В Ивьевском РИК прошла диспансеризация

Поликлиника приехала прямо на работу. В Ивьевском РИК прошла диспансеризация

Поликлиника приехала прямо на работу. В Ивьевском РИК прошла диспансеризация

Поликлиника приехала прямо на работу. В Ивьевском РИК прошла диспансеризация

Поликлиника приехала прямо на работу. В Ивьевском РИК прошла диспансеризация

Диспансеризация ж - это профилактический медосмотр. Для того чтобы сдать анализы и пройти обследования в ходе диспансеризации, не требуется иметь какие-либо поводы-жалобы-симптомы: главная задача такого медосмотра как раз найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается. Или не обращает внимания.
Осмотр проводился помощниками врача, было охвачено 114 человек.
Были проведены:
• антропометрия, то есть измерение роста, массы тела, окружности талии. На основании этих данных определяется индекс массы тела;
• электрокардиография;
• флюорография органов грудной клетки;
• лабораторные обследования ,БАК, ОАК, кровь на сахар;
• измерение артериального давления.
Оказывалась консультативная помощь по вопросам профилактики артериальной гипертензии,  были даны рекомендации, а также–  распространены информационно-образовательные материалы профилактической направленности, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В целях профилактики гриппа и ОРВИ участники диспансеризации получили маски.

 
 
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Единый день диспансеризации прошел в Ивьевском райисполкоме. Это была отличная возможность проверить свое здоровье без ущерба для работы. ...
 
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