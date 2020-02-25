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Правила весеннего иммунитета. Как повысить жизненные силы организма

25.02.2020 16:39 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Правила весеннего иммунитета. Как повысить жизненные силы организма
shutterstock.com

Астрономическая весна в этом году пришла 4 февраля. А значит, организму уже пора просыпаться и перестраиваться с зимы на ­весну.

Правила весеннего иммунитета. Как повысить жизненные силы организмаКак укрепить организм к весне и повысить его внутреннюю энергию? О тонкостях взращивания весенней жизненной силы рассказала президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, доктор фармацевтических наук, профессор Татьяна Киселёва.

– Чтобы организм чувствовал себя уверенно, мог активно противостоять вирусам, важно правильно перестроиться на новый сезон. Для повышения иммунитета рекомендуется пить растительные иммуно­тропные препараты, например эхинацею (но только в первой половине дня!). Весна считается идеальным временем для снижения массы тела без вреда для здоровья. За зиму вполне нормально набрать 2 кг. Весной – при условии правильного питания и двигательной активности – обменные процессы оживляются. Так что если не похудеете сейчас, то осенью будет намного сложнее.

Однако менять образ жизни нужно плавно, не переутомляться и не переохлаждаться (важно избегать сквозняков).

Правила весеннего иммунитета. Как повысить жизненные силы организма
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Как менять активность?

Весна в восточной медицине – время печени, а этот орган напрямую связан со связками и сухожилиями плюс отвечает ещё и за эмоции. Поэтому после пробуждения утром долгие «потягушки» в кровати только приветствуются.

Несколько раз в течение дня желательно находить время на разминки и растяжки. В любое удобное время можно сделать вдох (весьма желательно вдохнуть не в грудь, а в живот), встать на цыпочки и на выдохе руками потянуться в разные стороны. В следующий раз на вдохе поднять руки вверх к небу (только плечи при этом не задираем к ушам и голову не запрокидываем) и на выдохе снова потянуться – теперь уже не в стороны, а вверх. Кстати, это упражнение (когда сосредоточенно повторяем его 8–16 раз) ещё отлично помогает, если вас кто-то расстроил. Подойдут и любые другие доступные растяжки.

Очень полезны вращения рук одновременно в лучезапястных и локтевых суставах (в обе стороны) – «оживляют» сердце, восстанавливают движение крови и энергии по организму. Если нет возможности поприседать, то несколько раз можно, стоя прямо, соединить правое колено с левым локтем (и наоборот), при этом спину не скрючиваем, макушкой тянемся вверх. Регулярно выполняйте простую гимнастику для пальцев рук – пальцы отвечают за жизненную стойкость и должны быть сильными и гибкими, самомассаж от периферии к центру.

Правила весеннего иммунитета. Как повысить жизненные силы организма
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Как побороть сонливость?

Когда сон буквально «срубает» – не сопротивляйтесь. Поспать даже 5 минут сидя за столом, положив лоб на скрещенные руки, полезно. Это даст освежающий и обновляющий импульс всему организму. Если есть возможность, можно и лёжа вздремнуть, только не сразу после обеда – предварительно сделайте не менее 300 шагов. И очень важно: не пейте воду во время еды!

Утром помогут любые подходящие тоники – элеутерококк (можно даже с 12 лет), родиола розовая, левзея и т. п. Вечером – чай с мелиссой или мятой. В течение дня – простейшая гимнастика и травяные чаи с иммунотропами – с подорожником, боярышником, мелиссой. Главное, не увлекайтесь весной чёрным и зелёным чаем. Даже китайцы насыпают 5–6 чайных листиков в свою «чайную кружку» («business cup») и потом разбавляют целый день горячей водой – согреваются.

Где искать витамины?

Зелень. Печень любит зелёный цвет, а весной ей нужен острый и пряный вкус. Поэтому на кухне не жалеем свежей рубленой зелени, особенно зелёного лука и листовых овощей – шпината, листовых салатов, острых и полуострых перчиков, лучше зелёных. Свежая зелень богата фолиевой кислотой, стимулирующей кроветворение и отвечающей за выносливость и сопротивляемость организма.

Готовим зелёные овощные смузи-перекусы, но обязательно «согреваем» их пряными травами и специями (см. рецепт). Перед измельчением и употреблением зелень желательно на часок замочить в холодной воде, чтобы минимизировать вредное воздействие удобрений и других химикатов, используемых при её выращивании, а затем промыть. Острый и пряный вкусы, полезные весной, помимо перца имеют имбирь, лук, пряности.


Правила весеннего иммунитета. Как повысить жизненные силы организма

Овощи. Лучше пренебречь заморскими фруктами, много повидавшими в своей жизни на пути от сбора урожая до прилавка, и обратить взор на мест­ные ресурсы. Как вариант для перекуса весной отлично работает овощное смузи-пюре из варёных свёклы и моркови. Каротиноиды из варёной моркови усваиваются на порядок лучше, чем из свежей.

Сухофрукты. Помимо практически всего комплекса витаминов и провитаминов в натуральных сухофруктах содержится колоссальное количество макро- и микроэлементов, которые являются необходимой составной частью ферментов. А ферменты, как известно, регуляторы всех биохимических процессов в организме. На Востоке особенно полезными весной считаются сушёная хурма, инжир и изюм. А мы в с удовольствием употребляем ещё и финики, и курагу, и персик, и даже сушёные яблоки и груши.

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Крупы. Источники жизненно важных витаминов: В1 и В2 (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень, пропаренный или коричневый рис, дикий рис), В6 (гречка, пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, пшено), пантотеновой кислоты (гречка, рожь, кукуруза, цельная пшеница и полба), фолиевой кислоты (пшеница, полба), биотина (овёс, кукуруза, ячмень, горох), витаминов Е (кукуруза, пшеница) и К (пшеница, овёс, кукуруза), предшественников витаминов А и D (пшено, кукуруза, дикий рис, рожь, чечевица). А также биологически доступных макро- и микроэлементов, необходимых для активной деятельности ферментов и организма в целом: калия (рожь, овёс, чечевица), магния (кукуруза, пшено, ячмень, рожь, пшеница), железа (ячмень, пшено, гречка, пшеница, чечевица, горох), йода (фасоль), марганца (овёс, пшеница, рожь, рис пропаренный, ячмень, нут) и др.

Особенно полезны весной рассыпчатая каша из цельнозерновой пшеницы и полбы, пшённая и рисовая в сочетании с сухофруктами. Перед приготовлением крупу обязательно промываем, замачиваем на ночь, а затем снова промываем, чтобы избавиться от антивитаминов и сделать более доступными витамины группы В. С этой же целью можно добавить в воду щепотку соды или капельку щелочной минералки. В гречку весной желательно добавлять обжаренный лук и пряные травы.

Грибы. Содержат уникальный полисахаридный комплекс, обладающий иммунотропным действием. И кишечная микрофлора возрадуется полисахаридам, и иммунитет укрепится. При этом достаточно замочить и отварить привычные нам сушёные местные грибы. Их добавляют в супы, солянки, овощные котлеты, в каши.

Правила весеннего иммунитета. Как повысить жизненные силы организма
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Чего есть меньше?

Продуктов кислого (помидоры, уксус, сухое вино, квашеная капуста, лимон) и вяжущего (хурма, грецкий орех) вкусов, а также приводящих к застою энергии в весенний сезон, например куриных и перепелиных яиц.

Восточная медицина рекомендует во время астрономической весны воздерживаться также от тех овощей, которые цветут жёлтыми цветами, – огурцов, помидоров, кабачков, тыквы, редьки. По представлениям восточной медицины, эти продукты именно весной стимулируют накопление патогенной влажности, – это те же отёки по утрам, по-русски говоря. Также стараемся не употреблять в пищу кролика, который, по старинным китайским медицинским трактатам, именно весной нарушает работу сердца. Про морепродукты восточная медицина тоже рекомендует забыть до осени.

 
 
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Астрономическая весна в этом году пришла 4 февраля. А значит, организму уже пора просыпаться и перестраиваться с зимы на ­весну.
 
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