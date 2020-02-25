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График работы врачей-педиатров пинской детской поликлиники изменится с 1 марта

25.02.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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График работы врачей-педиатров пинской детской поликлиники изменится с 1 марта
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в администрации филиала «Детская поликлиника», с 1 марта изменится график работы врачей-педиатров I и II педиатрических отделений.

Справки можно получить по телефонам: 63-28-84, 63-11-98, 8-029-159-56-00.

Информацию о графике приема врачами-педиатрами можно узнать на сайте УЗ «Пинская центральная поликлиника», выбрав из списка необходимого специалиста или врача-педиатра по участку.

 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в администрации филиала «Детская поликлиника», с 1 марта изменится график работы врачей-педиатров I и II педиатрических...
 
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