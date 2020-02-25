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График работы врачей-педиатров пинской детской поликлиники изменится с 1 марта
25.02.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Справки можно получить по телефонам: 63-28-84, 63-11-98, 8-029-159-56-00.
Информацию о графике приема врачами-педиатрами можно узнать на
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в администрации филиала «Детская поликлиника», с 1 марта изменится график работы врачей-педиатров I и II педиатрических...
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