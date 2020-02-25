Осиповичская ЦРБ информирует: 1 марта – Международный день борьбы с наркоманией

Источник материала: Асiповiцкi край

Быть или не быть беде – выбор за вами!

В Осиповичском районе на 1 февраля 2020 года состоит под наблюдением 73 потребителя психоактивных веществ, из них 35 больных наркоманией (диспансерный учёт), 29 лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями (профилактический учёт), 5 больных токсикоманией (диспансерный учет) и 4 человека, употребляющих токсикоманические вещества с вредными последствиями (профилактический учёт).

О том, что наркотики вредны и угрожают жизни человека, знают уже все. Но, несмотря на широкую разъяснительную пропаганду, проведение мер по предотвращению распространения наркотизации, эта проблема остаётся одной из наиболее актуальных в современном мире.

Считается, что наркомания угрожает асоциальным личностям и затрагивает неблагополучные семьи. Но психотропный препарат может попробовать каждый и порой совершенно случайно.

Наркотики в состоянии за несколько дней поработить волю человека и подчинить его себе так, как не может ни один гипнотизер или психолог; за несколько лет «выжечь» человека дотла, превратить его в беспомощную машину, вся жизнь которой посвящена поиску новой «дозы» и страху перед очередной ломкой.

Как вовремя распознать беду, какие внешние признаки наркотического опьянения говорят об употреблении? Это необходимо знать, чтобы своевременно выявить проблему и не дать развиться наркопристрастию до точки невозврата:

— Изменение характера и привычного поведения. Настроение неустойчивое: возможна раздражительность, вплоть до агрессии, или полная апатия, потеря всякого интереса к любимым занятиям. Начинает быстро разрушаться привычный круг общения.

— Меняется внешний вид, человек становится неряшливым. Его действия напоминают состояние алкогольного опьянения, но запах алкоголя полностью отсутствует или он слабый, что явно не соответствует степени опьянения.

— Снижаются память и внимание, человеку труднее выполнять привычную работу.

— Может меняться речь, точнее ее темп, четкость, выразительность.

— Появляется излишняя жестикуляция, делается избыточное количество движений, нередко бесцельных (человек расстегивает и застегивает пуговицы, развязывает и завязывает шнурки, чешет нос, уши и пр.). Но может быть ситуация и противоположная, когда стремление к покою, сонливость возникают в совершенно неподходящем месте и времени.

— Наблюдается лживость и изворотливость, необязательность.

— Возрастает потребность в карманных деньгах, при этом какие-либо приобретения практически отсутствуют.

— В разговорах звучат «зашифрованные» выражения, например: баш, баян, блюдце, бош, втирать, гаян, дурь, клевер, кумарить, план, фуфел, сенцо, мулька и другие.

— Зрачки расширены или сужены, слабо реагируют на свет. Глаза – покрасневшие или мутные, частое слезотечение.

— Частый кашель, чувство жажды, резко повышенный аппетит или его полное отсутствие, человека «тянет» на сладкое.

— Кожа или резко бледная, или, напротив лицо и верхняя часть туловища покрасневшие.

— Следы от уколов и множественных порезов в типичных (по ходу вен) местах.

— Обнаружение непонятных ампул, таблеток, порошков.

— Среди личных вещей попадаются различные химические вещества, растворы, реактивы (органические растворители, клей, пятновыводители). Возможен «химический» запах выдыхаемого воздуха. Специфический запах может исходить от волос, рук, одежды.

— Насторожить должны часто возникающие и неожиданно проходящие состояния, напоминающие простуду, возможно с тошнотой, рвотой и поносом.

Если Ваши опасения находят все больше и больше подтверждений, необходимо найти в себе силы поговорить с родным человеком спокойно и суметь убедить его обратиться за помощью к специалистам. В настоящее время есть возможность проконсультироваться и, при необходимости, пройти лечение, анонимно (т.е. без взятия на наркологический учет).

Наркотическая зависимость занимает место в списке смертельно опасных заболеваний. Причем 8 из 10 наркоманов прекрасно знали (перед началом употребления наркотических препаратов) о том, к каким последствиям приведет их рискованный шаг, но были убеждены, что они смогут остановиться в любой момент и вернуться к нормальной жизни. Но наркотики оказались сильнее и коварнее.

Основные причины смертности от наркомании следующие.

· Передозировка. Резкое превышение поступления в организм ядовитого препарата вызывает массовое нарушение в функционировании всех внутренних систем и органов.

· Несчастные случаи. Под воздействием психоактивного вещества у человека возникают различные галлюцинации, которые часто приводят к гибели от несчастного случая. Это могут быть травматические повреждения; попадания под транспорт; неумышленное выпадение из окон, крыш, балконов или суицид; аспирация (попадание в дыхательные пути) рвотных масс; замерзание в холодного время года и др.

· Развитие хронических патологий, которые приводят к преждевременной смерти.

· Заражение ВИЧ-инфекцией, парентеральными гепатитами. ВИЧ-инфекция — самая распространенная патология среди наркозависимых людей. Так и хочется спросить пробующего в первый раз наркотики: «Неужели Ты настолько не любишь себя, что не ценишь свою жизнь? Неужели Ты настолько слаб, что не можешь справиться с проблемами, которые ставит перед тобой действительность? На Земле так много интересного, прекрасного и непознанного – и все это пути развития человека. Так стоит ли губить свою жизнь ради «удовольствия», «кайфа», о котором говорят распространители наркотических средств?

Будьте внимательны к своим близким и не оставляйте их в беде!

Светлана Шавлюга, фельдшер-валеолог УЗ «Осиповичская ЦРБ»