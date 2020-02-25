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Определены победители турнира по настольному теннису среди работников организаций здравоохранения Пинска и района

25.02.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Определены победители турнира по настольному теннису среди работников организаций здравоохранения Пинска и района
Впечатлениями от недавно прошедшего турнира по настольному теннису с корреспондентом pinsknews.by поделилась врач-валеолог УЗ «Пинская центральная поликлиника» Алла Войтович:

– Отсутствие снега этой зимой не мешает активно проводить свободное от работы время сотрудникам учреждений здравоохранения Пинского региона. Такого количества желающих поучаствовать в турнире по настольному теннису среди работников организаций здравоохранения Пинска и района объединенная профсоюзная организация еще не регистрировала, ведь в этом году впервые в состязаниях приняли участие не только ветераны данного вида спорта, но самые юные игроки – дети сотрудников. Страсти кипели нешуточные. И хоть соревнования проходили два дня, интрига сохранялась до конца турнира. Для финальной игры даже развернули стол, чтобы не мешало солнце, пробивающееся в окна в эти прекрасные февральские дни.

И победные кубки и дипломы дождались своих победителей. С минимальным отрывом по баллам победу одержали:

  • среди женщин
    • Светлана Янукова (УЗ «Пинская центральная поликлиника») – диплом I степени;
    • Ольга Барабаш (филиал «Больница «Молотковичи») – диплом II степени;
    • Юлия Ярошевич (филиал «Детская поликлиника») – диплом III степени;
  • среди мужчин
    • Анатолий Тышковец (УЗ «Пинская центральная поликлиника») – диплом I степени;
    • Александр Гончар (УЗ «Пинская центральная больница») – диплом II степени;
    • Александр Круглич (УЗ «Пинская центральная больница») – диплом III степени.

Поощрительные дипломы «За волю к победе» получили Надежда Чуб (филиал «Специализированное автотранспортное предприятие») и Юрий Косяк (Брестская областная психиатрическая больница «Городище»).

Поощрительный приз самому юному участнику, также с минимальным отрывом от победителей турнира, достался Ярославу Киктенко.

Кроме дипломов и кубков победители получили еще денежные призы, а все присутствующие – массу положительных впечатлений и эмоций.

 
 
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> Впечатлениями от недавно прошедшего турнира по настольному теннису с корреспондентом pinsknews.by поделилась врач-валеолог УЗ «Пинская центральная поликлиника»...
 
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