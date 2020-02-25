Определены победители турнира по настольному теннису среди работников организаций здравоохранения Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



Впечатлениями от недавно прошедшего турнира по настольному теннису с корреспондентом pinsknews.by поделилась врач-валеолог УЗ «Пинская центральная поликлиника» Алла Войтович:

– Отсутствие снега этой зимой не мешает активно проводить свободное от работы время сотрудникам учреждений здравоохранения Пинского региона. Такого количества желающих поучаствовать в турнире по настольному теннису среди работников организаций здравоохранения Пинска и района объединенная профсоюзная организация еще не регистрировала, ведь в этом году впервые в состязаниях приняли участие не только ветераны данного вида спорта, но самые юные игроки – дети сотрудников. Страсти кипели нешуточные. И хоть соревнования проходили два дня, интрига сохранялась до конца турнира. Для финальной игры даже развернули стол, чтобы не мешало солнце, пробивающееся в окна в эти прекрасные февральские дни.

И победные кубки и дипломы дождались своих победителей. С минимальным отрывом по баллам победу одержали:

среди женщин Светлана Янукова (УЗ «Пинская центральная поликлиника») – диплом I степени; Ольга Барабаш (филиал «Больница «Молотковичи») – диплом II степени; Юлия Ярошевич (филиал «Детская поликлиника») – диплом III степени;

среди мужчин Анатолий Тышковец (УЗ «Пинская центральная поликлиника») – диплом I степени; Александр Гончар (УЗ «Пинская центральная больница») – диплом II степени; Александр Круглич (УЗ «Пинская центральная больница») – диплом III степени.



Поощрительные дипломы «За волю к победе» получили Надежда Чуб (филиал «Специализированное автотранспортное предприятие») и Юрий Косяк (Брестская областная психиатрическая больница «Городище»).

Поощрительный приз самому юному участнику, также с минимальным отрывом от победителей турнира, достался Ярославу Киктенко.

Кроме дипломов и кубков победители получили еще денежные призы, а все присутствующие – массу положительных впечатлений и эмоций.