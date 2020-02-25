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Определены победители турнира по настольному теннису среди работников организаций здравоохранения Пинска и района
25.02.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Отсутствие снега этой зимой не мешает активно проводить свободное от работы время сотрудникам учреждений здравоохранения Пинского региона. Такого количества желающих поучаствовать в турнире по настольному теннису среди работников организаций здравоохранения Пинска и района объединенная профсоюзная организация еще не регистрировала, ведь в этом году впервые в состязаниях приняли участие не только ветераны данного вида спорта, но самые юные игроки – дети сотрудников. Страсти кипели нешуточные. И хоть соревнования проходили два дня, интрига сохранялась до конца турнира. Для финальной игры даже развернули стол, чтобы не мешало солнце, пробивающееся в окна в эти прекрасные февральские дни.
И победные кубки и дипломы дождались своих победителей. С минимальным отрывом по баллам победу одержали:
Поощрительные дипломы «За волю к победе» получили Надежда Чуб (филиал «Специализированное автотранспортное предприятие») и Юрий Косяк (Брестская областная психиатрическая больница «Городище»).
Поощрительный приз самому юному участнику, также с минимальным отрывом от победителей турнира, достался Ярославу Киктенко.
Кроме дипломов и кубков победители получили еще денежные призы, а все присутствующие – массу положительных впечатлений и эмоций.
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Определены победители турнира по настольному теннису среди работников организаций здравоохранения Пинска и района
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