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На автовокзале Бресте решили на всякий случай устроить профилактику коронавируса

26.02.2020 11:42 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кстати - мыть руки, это действительно довольно эффективная профилактика, даже лучше, чем маска наверное. Странно, что маски раскупили, а мыло и антисептики нет.

На автовокзале Бресте решили на всякий случай устроить профилактику коронавируса

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, на автовокзале Бреста рекомендуют обработать руки средством на спиртовой основе.

На автовокзале Бресте решили на всякий случай устроить профилактику коронавируса

Данная мера была введена десять дней назад примерно, это не новшество, пассажиры уже привыкли, некоторые даже пользуются возможностью Почему бы и нет?

Между тем, пять европейских стран объявили во вторник, 25 февраля, о новых случаях заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Associated Press. Заболевание было выявлено у людей, недавно приехавших из региона Ломбардия в Италии, где на прошлой неделе из-за массового заражения коронавирусом в ряде городов был введен карантин.

Всего в закрытых зонах проживают более 50 тыс. человек. Им рекомендуют не выходить на улицу. Нарушителям правил карантина грозят штрафами и арестом.

Для Швейцарии, Австрии и Хорватии это были первые подтвержденные случаи заражения. Германия и Франция уже сообщали ранее о заболевших, однако теперь их число возросло в связи с прибывшими из Италии туристами.

Общее число всех случаев заражения в Китае на 26 февраля составляет 78 064 человека. За сутки их количество увеличилось на 406 человек, из них 401 — это новые случаи заражения в провинции Хубэй, которую называют эпицентром заболевания. Ранее, напомним, число заразившихся увеличивалось в среднем на 1,5−2,5 тысячи ежедневно, еще 25 февраля заболевших было на 100 человек больше.

 
Теги: Брест
 
 
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  Кстати - мыть руки, это действительно довольно эффективная профилактика, даже лучше, чем маска наверное. Странно, что маски раскупили, а мыло и антисептики нет. ...
 
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