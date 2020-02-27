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Граждан Беларуси просят не ездить также в Южную Корею и Иран

27.02.2020 08:11 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Граждан Беларуси просят не ездить также в Южную Корею и Иран
Cheng Min / www.globallookpress.com

Министерством здравоохранения Республики Беларусь продолжается проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавируса COVID-19 на территории Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе ведомства. В связи с этим Минздрав рекомендует гражданам Республики Беларусь по возможности воздержаться от посещения не только Китая и Италии, но и Южной Кореи и Ирана.

Граждан Беларуси просят не ездить также в Южную Корею и Иран Граждан Беларуси просят временно не ездить в Китай и на север Италии

Напомним: в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, вызванной вирусом COVID-19, в отдельных странах мира Министерство здравоохранения с 24 февраля усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на Государственной границе Республики Беларусь в отношении лиц, прибывающих не только из Китая, но и из Италии, Южной Кореи, Ирана.

В ходе санитарно-карантинного контроля лицам, прибывшим из данных стран, организован забор биологического материала для лабораторного исследования и тепловизионное измерение температуры. По месту жительства будет организовано непрерывное 14 дневное медицинское наблюдение.

В пресс-службе обращают внимание: гражданам, прибывшим из вышеперечисленных стран и не прошедшим санитарно-карантинный контроль (прибывших автотранспортом из Российской Федерации), после прибытия к месту проживания необходимо обратиться в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения по месту жительства (по телефону) с указанием информации о прибытии из стран, неблагополучных по коронавирусу, для организации за ними медицинского наблюдения.

При появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи и предупредить о прибытии из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции.

 
 
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В ходе санитарно-карантинного контроля лицам, прибывшим из данных стран, организован забор биологического материала для лабораторного исследования и...
 
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