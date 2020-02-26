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Медики выявили истинные причины болей в шее

26.02.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Многие люди, испытывающие необъяснимые боли в шее, начинают всерьёз беспокоиться о своём здоровье.

Однако недуг не всегда свидетельствует о наличии опасного заболевания.

Медики выявили истинные причины болей в шее
Фото: Pixabay

Австралийские учёные назвали истинные причины болей в шее, сообщают интернет-источники.

Медики отметили, что неприятные ощущения в шейном отделе возникают у пациентов значительно чаще, чем боли в пояснице.

По словам специалистов, недуг связан с сидячим образом жизни.

Учёные провели исследование, в рамках которого наблюдали за людьми, жалующимися на необъяснимые боли.

В результате медиками была выявлена взаимосвязь между симптомом и отсутствием физической нагрузки.

Кроме того, удалось установить, что боли могут быть спровоцированы стрессами на работе и бессонницей.

Таким образом, специалисты рекомендуют находить время на активный отдых.

Если боли в шее имеют постоянный характер, необходимо обратиться к врачу-неврологу. Специалист назначит лечение и выпишет специальные препараты.

Также следует снизить мышечное напряжение. Для это требуется избегать резких поворотов и наклонов головы.

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Многие люди, испытывающие необъяснимые боли в шее, начинают всерьёз беспокоиться о своём здоровье. Однако недуг не всегда свидетельствует о наличии...
 
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