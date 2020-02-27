Блин с хреном. 7 типичных ошибок с начинками в Масленицу

Источник материала: Аргументы и факты

Испечь отличные блины — это только половина дела. Для идеального стола на Масленичную неделю нужно еще и начинку для этих блинов подобрать подходящую. Рассказываем об ошибках, которые мы часто совершаем с выбором сопровождения к блинам.

Ошибка № 1. Плохой выбор начинки

Казалось бы, блины — отличный фон для любой начинки. Но это не совсем так. Осторожным следует быть с острыми начинками в азиатском стиле. Далеко не всегда подойдет к блинам васаби, острые тайские соусы, жареные креветки со специями... Плохо гармонирует с блинами хрен (сочетание на любителя), не подойдут к блинам различные каши, даже если они с мясом.

Ошибка № 2. Не те блины

Лучше всего к сладким начинкам делать блины практически не сладкими, пресными, а вот к соленым наполнениям — из красной рыбы, мяса, грибов — хорошо подходят тонкие чуть сладковатые блинчики.

Также имеет значение размер и толщина блина. Для жидких начинок стоит сделать блины потолще, так как тонкие кружевные просто будут размокать и рваться под тяжестью сочного фарша.

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Ошибка № 3. Очень много начинки

Начинки много не бывает, думаете вы, и складываете в небольшой блинчик 2 столовые ложки жареного мяса. И поливаете соусом. Но увы, когда вы начнете есть это, несомненно, очень вкусное блюдо, то большая часть начинки вывалится из блина, запачкает вас, стол рядом, рассыплется по тарелке. Не слишком красивая картинка получается, не так ли?

Очень мало начинки — тоже плохо. Ведь блин в таком случае будет слишком сухим, да и все гости решат, что вы экономите.

Ошибка № 4. Маленькие блины

В совсем маленькие блины начинку завернуть будет сложно. Особенно если они еще и толстенькие. Так что оладьи и панкейки мы будем есть с припеком или же выкладывая на них начинку, как на бутерброд. А чтобы делать конвертики с начинкой, напечем блинов на сковороде хотя бы 20 см в диаметре.

Ошибка № 5. Положить начинку слишком рано

Блины пекут перед самой подачей, чтобы на тарелке они были еще горячими. Но иногда их ставят на стол перед приходом гостей. Да еще и поливают сверху соусом или вареньем. Имейте в виду, что блинчики могут запросто размокнуть, начать разваливаться еще до того, как вы положите их к себе в тарелку. Поэтому постарайтесь не выкладывать на них сочную начинку заранее и соусом не заливать.

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Ошибка № 6. Очень жидко

Слишком много сиропа, мясного сока, майонеза и так далее — тоже плохо. Ведь начинка может начать течь сквозь пальцы, да еще и размочить блин.

Ошибка № 7. Масло

Кашу маслом не испортишь, а вот блин — запросто. Мы печем блины, смазывая сковороду растительным маслом, очень часто немного масла добавляется в тесто и еще, складывая блинчики стопкой, промасливаем их растопленным сливочным маслом. А потом кладем в них жирную начинку... Пожалейте свою поджелудочную железу и печень, это главные органы, по которым в Масленицу наносится массированный удар.

Если уж добавили растительное масло в тесто, поменьше смазывайте сковороды. В идеале завести чугунную сковороду для блинов, не мыть ее, только протереть бумажным полотенцем. Тогда на ней образуется масляная пленка, которая предотвратит прилипание блинов.

И если уж смазываете блины сливочным маслом, то делайте это через 3–4 блина, да и начинку потом выбирайте не слишком жирную. Ведь если вы кладете в блин салат из печени трески, то какое тут еще масло сверху!

Блины с говядиной

Рецепт Сергея Кондакова, шеф-повара ресторана Sixty

2 блина

Для начинки:

100 г говяжьего фарша

50 г лука

100 г томатов

2 яйца

7 мл растительного масла

30 г сметаны

Шаг 1. Лук и томаты мелко нарезать. Смешать с фаршем.

Шаг 2. Отварить яйца вкрутую. Очистить и нарезать, добавить в фарш.

Шаг 3. Обжарить получившуюся массу на растительном масле в течение 10 минут.

Шаг 4. Выложить в центр каждого блинчика фарш, завернуть.

Шаг 5. Подогреть блинчики с двух сторон на сковороде в течение нескольких секунд.

Шаг 6. Подавать со сметаной.

Блинчики с корицей и яблоками

Рецепт Сергея Сущенко, бренд-шефа ресторанов VASILCHUKÍ Chaihona № 1 (Чайхона № 1 братьев Васильчуков)

Для блинов:

200 г муки

3 яйца

500 мл молока

Соль

9 г разрыхлителя

50 г сахара

30 мл растительного масла

Для начинки:

200 г сахара

200 г растительного масла

5 г корицы молотой

1,7 кг яблок без семенных коробок

Для подачи (на 1 порцию):

30 г ванильного мороженого

Пара листиков мяты

1 г корицы

3 мини-яблочка в сиропе (консервированных)

15 г сливочного масла

Шаг 1. Смешать муку и разрыхлитель для теста, добавить яйца, молоко, соль, сахар.

Шаг 2. Приготовить тесто с помощью венчика или миксера

Шаг 3. Яблоки очистить от кожи и сердцевины с семенами, нарезать ломтиками, толщиной 3 мм.

Шаг 4. Налить в сотейник масло, разогреть, добавить нарезанные яблоки, сахар, корицу.

Шаг 5. Готовить, помешивая, чтобы не подгорали яблоки. Варить начинку до размягченного состояния яблок — они не должны подгореть, хрустящая консистенция также недопустима.

Шаг 6. Пожарить на сковороде два блина.

Шаг 7. По 50 г яблочной начинки выложить на середину каждого блина, завернуть в форме треугольника.

Шаг 8. Блины с начинкой обжарить на масле сливочном с двух сторон, разрезать по диагонали.

Шаг 9. Три половинки выложить одна на другой, еще одну положить рядом.

Шаг 10. Выложить рядом с блинами шарик ванильного мороженого, 3 консервированных мини-яблока. Декорировать листьями мяты, корицей.

Блинчики-хинкали с творогом и апельсином

Рецепт Мамии Джоджуа, шеф-повара ресторана «Казбек»

Для блинов:

500 мл молока

2 яйца

200 г муки

сСоль

60 г сахара

15 г цедры апельсина

40 г сливочного масла

15 мл растительного масла

Для начинки:

160 г очищенного апельсина

90 г творога

20 г сахара

Шаг 1. Сделать тесто для блинов. Сливочное масло растопить. Тщательно взбить яйца, добавить молоко, соль, топленое сливочное и растительное масло и еще раз взбить. Затем всыпать муку и перемешать полученную смесь до однородной консистенции, добавить цедру апельсина.

Совет: Если вы хотите, чтобы блины получились тонкими, можно добавить немного воды или молока, если любите поплотнее, тогда можно приступать к жарке.

Шаг 2. Поджарить блины на раскаленной сковороде.

Совет: Сковороду маслом смазывать не нужно, так как масло мы добавили в само тесто, за счет этого блины прилипать не будут.

Шаг 3. Апельсин очистить от кожицы и вырезать мякоть, нарезать мелким квадратом. Смешать с творогом и сахаром.

Шаг 4. Полученные блины нафаршировать творогом с апельсином, завернуть в форме хинкали.