ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В больницах Брестчины появилось новое оборудование по японским грантам

27.02.2020 20:58 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Новое оборудование появилось в Брестской детской областной больнице, благодаря правительству Японии. Это очередной этап сотрудничества в рамках благотворительной программы «Корни травы».

В больницах Брестчины появилось новое оборудование по японским грантам

Программа реализуется в Беларуси с 2004 года. Ее основная цель – помочь нашей республике преодолеть последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Тема радиоактивного заражения японцам знакома не понаслышке. Достаточно вспомнить атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 1945 года, а также аварию на атомной станции Фукусима в 2011 году...

В больницах Брестчины появилось новое оборудование по японским грантам

Как правило, по программе «Корни травы» выделяются гранты на закупку медицинского оборудования, необходимого нашим больницам. Более чем за 15 лет сумма помощи превысила 4 миллиона долларов. Сотни тысяч долларов выделено для оснащения больниц Брестской области. Программа также предусматривает помощь учреждениям образования и социальной защиты.

В четверг 27 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага посетил детскую областную больницу в Бресте, куда недавно было передано еще два аппарата. Это артроскоп для диагностики заболеваний суставов и гастроскоп, с помощью которого выявляются болезни пищеварительной системы.

Общая стоимость оборудования превысила 79,2 тысячи долларов. По словам главврача детской областной больницы Сергея Ковшика, артроскоп и гастроскоп уже работают, помогают юным пациентам.

В тот же день церемония передачи оборудования прошла в Ивановской районной больнице. Это учреждение получило грант в размере 78,4 тысячи долларов для закупки гастроскопа.

В больницах Брестчины появилось новое оборудование по японским грантам

В больницах Брестчины появилось новое оборудование по японским грантам

В больницах Брестчины появилось новое оборудование по японским грантам

В больницах Брестчины появилось новое оборудование по японским грантам

В больницах Брестчины появилось новое оборудование по японским грантам

В больницах Брестчины появилось новое оборудование по японским грантам

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Новое оборудование появилось в Брестской детской областной больнице, благодаря правительству Японии. Это очередной этап сотрудничества в рамках...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Коронавирус у границ Беларуси? СМИ Польши сообщили о, возможно, первом зараженном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика