В больницах Брестчины появилось новое оборудование по японским грантам

Источник материала: Виртуальный Брест

Новое оборудование появилось в Брестской детской областной больнице, благодаря правительству Японии. Это очередной этап сотрудничества в рамках благотворительной программы «Корни травы».





Программа реализуется в Беларуси с 2004 года. Ее основная цель – помочь нашей республике преодолеть последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Тема радиоактивного заражения японцам знакома не понаслышке. Достаточно вспомнить атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 1945 года, а также аварию на атомной станции Фукусима в 2011 году...





Как правило, по программе «Корни травы» выделяются гранты на закупку медицинского оборудования, необходимого нашим больницам. Более чем за 15 лет сумма помощи превысила 4 миллиона долларов. Сотни тысяч долларов выделено для оснащения больниц Брестской области. Программа также предусматривает помощь учреждениям образования и социальной защиты.

В четверг 27 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага посетил детскую областную больницу в Бресте, куда недавно было передано еще два аппарата. Это артроскоп для диагностики заболеваний суставов и гастроскоп, с помощью которого выявляются болезни пищеварительной системы.

Общая стоимость оборудования превысила 79,2 тысячи долларов. По словам главврача детской областной больницы Сергея Ковшика, артроскоп и гастроскоп уже работают, помогают юным пациентам.

В тот же день церемония передачи оборудования прошла в Ивановской районной больнице. Это учреждение получило грант в размере 78,4 тысячи долларов для закупки гастроскопа.























