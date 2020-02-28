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Ланская амбулатория нашего района стала лучшей врачебной амбулаторией

28.02.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сфера здравоохранения Минской области отмечена рядом наград по итогам ежегодного республиканского смотра качества и культуры медицинского обслуживания населения.

 

 

Главное управление по здравоохранению Минского облисполкома заняло третье место среди административных территорий Республики Беларусь. Столбцовская центральная районная больница признана лучшей в республике. Волмянская участковая больница Дзержинской ЦРБ награждена дипломом «Лучшая участковая больница». Лучшей врачебной амбулаторией стала Ланская амбулатория нашего района, а лучшим фельдшерско-акушерским пунктом — ФАП д. Теплень Узденского района.

«НН».

 


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Сфера здравоохранения Минской области отмечена рядом наград по итогам ежегодного республиканского смотра качества и культуры медицинского обслуживания...
 
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