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Коронавирус у границ Беларуси? СМИ Польши сообщили о, возможно, первом зараженном

27.02.2020 16:54 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ресурс Radio Łódź сообщил о, возможно, первом зараженном коронавирусом в Польше. В настоящее время, по данным Radio Łódź, в одной из местных больниц находится пациентка, недавно вернувшаяся из Таиланда. Из трех взятых у нее анализов два показали отрицательный результат, один — положительный.

Коронавирус у границ Беларуси? СМИ Польши сообщили о, возможно, первом зараженном

Для получения точных данных материалы переданы в Варшаву, где будут проведены дополнительные исследования, которые позволят подтвердить или опровергнуть первичные данные.

Напомним, за прошедшие семь дней список стран, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, пополнился 20 новыми. На карте мира сейчас три центра эпидемии, к которым приковано внимание: Иран, Италия и Южная Корея. В последней за сутки выявили 500 новых зараженных.

Министерство здравоохранения Польши пока не подтверждает информацию о позитивной пробе на коронавирус.

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Минздрав Польши не подтвердил информацию о заражении коронавирусом

 
 
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  Ресурс Radio Łódź сообщил о, возможно, первом зараженном коронавирусом в Польше. В настоящее время, по данным Radio Łódź, в одной из местных больниц находится пациентка,...
 
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