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Коронавирус у границ Беларуси? СМИ Польши сообщили о, возможно, первом зараженном
27.02.2020 16:54 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ресурс Radio Łódź
Для получения точных данных материалы переданы в Варшаву, где будут проведены дополнительные исследования, которые позволят подтвердить или опровергнуть первичные данные.
Напомним, за прошедшие семь дней список стран, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, пополнился 20 новыми. На карте мира сейчас три центра эпидемии, к которым приковано внимание: Иран, Италия и Южная Корея. В последней за сутки выявили 500 новых зараженных.
Министерство здравоохранения Польши пока не подтверждает информацию о позитивной пробе на коронавирус.
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Минздрав Польши
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Ресурс Radio Łódź сообщил о, возможно, первом зараженном коронавирусом в Польше. В настоящее время, по данным Radio Łódź, в одной из местных больниц находится пациентка,...
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