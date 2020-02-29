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Минздрав рассказал, зачем нужны палатки у Минской инфекционной больницы

29.02.2020 09:28 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Палатки во дворе Минской инфекционной больницы поставлены на возможную перспективу для правильной экипировки медперсонала. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Минздрав рассказал, зачем нужны палатки у Минской инфекционной больницы

Санитарно-эпидемические нормы обязывают обеспечивать меры безопасности личного состава. "Для правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии", - уточнили в Минздраве.

"Пока таких пациентов нет, но медики должны быть готовы. Именно на них лежит дополнительная ответственность в четком соблюдении противоэпидемических мероприятий", - подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

Палатки оборудованы при содействии МЧС. Минздрав поблагодарил спасательное ведомство за быстрое реагирование на запросы медиков.

 
 
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  Палатки во дворе Минской инфекционной больницы поставлены на возможную перспективу для правильной экипировки медперсонала. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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