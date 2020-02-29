|
Минздрав рассказал, зачем нужны палатки у Минской инфекционной больницы
29.02.2020 09:28 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Палатки во дворе Минской инфекционной больницы поставлены на возможную перспективу для правильной экипировки медперсонала. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Санитарно-эпидемические нормы обязывают обеспечивать меры безопасности личного состава. "Для правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии", - уточнили в Минздраве.
"Пока таких пациентов нет, но медики должны быть готовы. Именно на них лежит дополнительная ответственность в четком соблюдении противоэпидемических мероприятий", - подчеркнули в Министерстве здравоохранения.
Палатки оборудованы при содействии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палатки во дворе Минской инфекционной больницы поставлены на возможную перспективу для правильной экипировки медперсонала. Об этом БЕЛТА сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)