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Вот блин! Завершаем масленичную неделю ликбезом о популярном блюде

01.03.2020 12:26 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вот блин! Завершаем масленичную неделю ликбезом о популярном блюде
Фото из открытых источников

Если бы решили провести конкурс на самое популярное блюдо мировой кулинарии, то блины с уверенностью вошли бы в тройку лидеров. В том или ином виде они присутствуют в большинстве национальных кухонь: русские блины, французские (тонкие) крепы, монгольский гамбир, китайские блинчики, палачинки, индийская доса, эфиопская ынджера, итальянские креспелле и мордовские блины. Добавьте сюда американские панкейки и не забудьте про мексиканскую тортилью.

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КТО ИЗОБРЕЛ?

Несколько народов могли придумать это блюдо совершенно автономно друг от друга. В пользу этой версии говорит широкий ареал распространения множества народностей, использующих муку в национальной кухне. Прародиной блинов считается Древний Египет, но тут следует понимать, что блин, испеченный пять тысяч лет назад, будет сильно отличаться по составу продуктов и способу приготовления от современного собрата.

По другой версии, которую подтверждают наскальные рисунки и химические анализы, возраст блинов составляет около двенадцати тысяч лет, хотя они могут быть и гораздо старше, ведь вода, зерна и камни, которыми их можно перемолоть, существовали и более тридцати тысяч лет назад.

По оценкам гастрономических антропологов, в мире существует несколько десятков базовых легенд и сказаний, связанных с блинами. В их основе лежат не только знания о солнце, жизненных и природных циклах, но и энергия женского начала. Истинный свет доброты, мудрости, гармонии и целительной энергии. Другими словами - оберег, еда-талисман.

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ЧТО ТАКОЕ МАСЛЕНИЦА?

До крещения Руси блины были жертвенным хлебом и пеклись в течение всего года, а с XIX века стали основным угощением во время Масленицы.

Масленица олицетворяет весёлое прощание с зимой и встречу весны, которая представляется как возобновление жизненного цикла природы, а также солнце в качестве дарителя тепла. Возможно, поэтому блин благодаря своей округлой форме и желтому цвету стал его символом. Поедание блина интерпретировалось как ритуал приобщения, приобретения частицы могущества солнца.

ТРАДИЦИИ

С блинами связано много интересных примет по всему земному шару. Например, во Франции считается: если в руке держать не только чапельник от сковороды, но и мелкую монетку, выпечка блинов превратится в ритуал по укреплению финансового положения семьи. Незамужним девушкам для привлечения богатого жениха нужно подбросить на сковороде испечённый с одной стороны блин - если он упадёт обратно на сковороду непропечённой стороной вниз, то богатый жених скоро постучит в двери.

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Мексиканские хозяйки твёрдо уверены: процесс выпечки лепёшек должен начинаться с помола муки - так у человека сохраняется связь с корнями, он надолго остаётся твёрдым духом и наделяется мудростью земли.

Индусы пекут лепёшки практически каждый день и говорят, что важна не форма, а содержание и баланс вкуса, которые способны включить человека в общую гармонию со вселенной. Для продления молодости и красоты они советуют как можно чаще использовать в своём рационе куркуму, называя ее «золотой пылью».

В Беларуси также существует ряд интересных традиций, связанных с блинами. На Могилёвщине при первом выгоне скота блины собирал пастух, при этом грозно выкрикивая: «Хто не дасць блiнца - здохне аўца». В Лепельском районе на Крещение рисовали на стенах мелом крест, утром пекли блины, вытирали ими эти кресты, ели сами или отдавали скотине (коровам и коням), чтобы она весь год была сытой и здоровой. В Гомельской области был обычай: на второй день свадьбы невеста должна испечь блины и накормить гостей для скрепления связи с новым родом и его традициями.

БЛИННАЯ АЗБУКА

1. Муку для блинов всегда необходимо просеивать. Так она насыщается кислородом, а это придает тесту воздушности, поэтому блины получаются нежными и тающими во рту.

2. Используйте для приготовления блинов куриные яйца комнатной температуры.

3. Масло для приготовления теста необходимо добавлять в самом конце, после муки, иначе по консистенции тесто может получиться слишком плотным и упругим, а на вкус готовые блины будут «резиновыми».

4. Не стоит добавлять в тесто слишком много сахара, иначе блинчики будут пригорать и покрываться неприглядной коричневой корочкой.

5. Жарить блины нужно на сильном, но не чрезмерном огне. Определить момент, когда нужно переворачивать блинчик, можно по зарумяниванию краешков.

6. Готовые блины складывают стопкой и смазывают сливочным маслом, а получившуюся горку накрывают чистым льняным полотенцем, позволяя блинам «дышать».

7. Молоко нужно вливать в муку, а не наоборот - тогда в тесте не будет комочков.

8. Дырявыми, ажурными чаще всего получаются блины на кефире или заварные.

Вот блин! Завершаем масленичную неделю ликбезом о популярном блюде
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О всеми любимых блинах говорим с гастрономическим антропологом, почетным членом и советником Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси, членом международной...
 
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