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Для обеспечения безопасности донорской крови в Пинской станции переливания крови применяется ряд мер
01.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) надолго поселился в нашей среде. В настоящее время по числу ВИЧ-инфицированных Пинск занимает первое место в Брестской области и 6-е в республике.
ВИЧ передается через кровь, сперму, отделяемое половых органов и материнское молоко. Попав в организм человека, ВИЧ разрушает клетки иммунной системы типа CD4 (Т-лимфоциты). На первых порах клетки CD4 успешно регенерируют, и ВИЧ не представляет угрозы (бессимптомная стадия ВИЧ-инфекции). Со временем ВИЧ размножается все активнее, вирусная нагрузка увеличивается, а иммунитет, напротив, снижается, так как клетки CD4 уже не успевают восстанавливаться и их количество уменьшается. В итоге человек становится уязвим для инфекций, которые в данном случае называют оппортунистическими. Самые распространенные из них – гепатит, туберкулез, герпес, различные грибки.
Миллионы людей в мире обязаны своей жизнью донорам, в компонентах и препаратах крови нуждаются люди с тяжелыми травмами, кровотечениями, ожогами, заболеваниями крови, онкологические больные и многие другие. Для обеспечения безопасности донорской крови в филиале «Станция переливания крови» применяется ряд мер.
Заведующая филиалом станции переливания крови добавила, что с 1996 года внедрен метод карантинного хранения свежезамороженной плазмы, которая замораживается при -35°С и в настоящее время хранится 6 месяцев. После этого донор обследуется, и лишь при отрицательном результате анализа на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис свежезамороженная плазма выдаётся в больничные организации здравоохранения для переливания.
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Для обеспечения безопасности донорской крови в Пинской станции переливания крови применяется ряд мер
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