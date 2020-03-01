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Для обеспечения безопасности донорской крови в Пинской станции переливания крови применяется ряд мер

01.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Для обеспечения безопасности донорской крови в Пинской станции переливания крови применяется ряд мер
В Беларуси 1 марта отмечается день борьбы с наркопотреблением. Как отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by заведующая филиалом «Станция переливания крови» Ольга Цвирко, потребители наркотиков первыми испытали на себе и такую болезнь, как ВИЧ-инфекция, т.е. инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека.

В Пинске первый случай заражения ВИЧ был выявлен в 1996 году. Спустя два года, в 1998-м, начал проявляться тот самый эпидемический процесс, о котором предупреждала Всемирная организация здравоохранения.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) надолго поселился в нашей среде. В настоящее время по числу ВИЧ-инфицированных Пинск занимает первое место в Брестской области и 6-е в республике.

ВИЧ передается через кровь, сперму, отделяемое половых органов и материнское молоко. Попав в организм человека, ВИЧ разрушает клетки иммунной системы типа CD4 (Т-лимфоциты). На первых порах клетки CD4 успешно регенерируют, и ВИЧ не представляет угрозы (бессимптомная стадия ВИЧ-инфекции). Со временем ВИЧ размножается все активнее, вирусная нагрузка увеличивается, а иммунитет, напротив, снижается, так как клетки CD4 уже не успевают восстанавливаться и их количество уменьшается. В итоге человек становится уязвим для инфекций, которые в данном случае называют оппортунистическими. Самые распространенные из них – гепатит, туберкулез, герпес, различные грибки.

Определить имеет ли человек в своем организме вирус или нет, не всегда возможно. Так при ВИЧ-инфекции первые 3-6 месяцев имеющимися методами ВИЧ обнаружить очень трудно.

Миллионы людей в мире обязаны своей жизнью донорам, в компонентах и препаратах крови нуждаются люди с тяжелыми травмами, кровотечениями, ожогами, заболеваниями крови, онкологические больные и многие другие. Для обеспечения безопасности донорской крови в филиале «Станция переливания крови» применяется ряд мер.

– Подбор доноров ведется с использованием компьютерной базы данных, позволяющей не допустить к даче крови больных и перенесших тяжелые болезни людей. Доноры перед кроводачей приносят справки из поликлиники о перенесенных заболеваниях. Также перед каждой кроводачей проводится дотестовое консультирование донора, – подчеркнула Ольга Цвирко.

Заведующая филиалом станции переливания крови добавила, что с 1996 года внедрен метод карантинного хранения свежезамороженной плазмы, которая замораживается при -35°С и в настоящее время хранится 6 месяцев. После этого донор обследуется, и лишь при отрицательном результате анализа на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис свежезамороженная плазма выдаётся в больничные организации здравоохранения для переливания.

 
 
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> В Беларуси 1 марта отмечается день борьбы с наркопотреблением. Как отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by заведующая филиалом «Станция переливания...
 
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