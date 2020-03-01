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Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов

01.03.2020 12:33 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов
shutterstock.com

Масленица — это множество блинов, которые соскакивают у вас со сковороды. Дрожжевые, скороспелые, кружевные, с припеком. Если добавить в них свекольный сок — будут ярко-красные, если положить немного шпината — «зожные» зеленые. А чернила каракатицы сделают блины черными, идеально гармонирующими с красной икрой и белой сметаной. Так что Масленая неделя — отличное время для экспериментов, тем более что близится пост, тогда уж будет не до кулинарных изысков. 

Овсяные блинцы

Рецепт Влада Пискунова, бренд-шефа ресторана «Матрешка»

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов
Фото: Ресторан «Матрешка»
  • 1,5 стакана овсяных хлопьев 
  • 3/4 стакана пшеничной муки
  • 10 г прессованных дрожжей 
  • 1 стакан молока
  • 3 яйца
  • 1 ст. л. сахара
  • 50 мл топленого масла
  • Соль

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов Вот блин! Завершаем масленичную неделю ликбезом о популярном блюде

Шаг 1. Хлопья заливаем тёплой (не горячей и не холодной) водой. Даём настояться примерно час.

Шаг 2. Муку смешиваем с солью и сахаром. Полстакана молока смешиваем пополам с горячей водой, разводим дрожжи и вливаем смесь в муку. 

Шаг 3. Перемешиваем, накрываем полотенцем и даем опаре подняться. Потребуется примерно час.

Шаг 4. Смешиваем опару с набухшими хлопьями, добавляем оставшееся молоко и яйца. Тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Добавляем тёплую воду до консистенции жидкого блинного теста. 

Шаг 6. Накрываем полотенцем и даём тесту постоять еще примерно час.

Шаг 7. Жарим блины на топленом масле.

Шаг 8. Подаем к овсяным блинам сметану с мёдом.

Шпинатные блины

Рецепт Евгения Зорова, шеф-повара ресторана Courvoisier café

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов
Фото: Ресторан Courvoisier café
  • 280 г муки
  • 250 мл молока
  • 250 мл воды
  • 3 яйца
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 5 ст. л. растительного масла
  • 100-150 г шпината (свежего или замороженного)

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов Дело в начинке. Что знают о блинах известные белорусы?

Шаг 1. Вобьем яйца в миску, добавим соль и сахар. Перемешаем с помощью венчика или вилки до однородности.

Шаг 2. Добавим молоко, перемешаем.

Шаг 3. Добавим муку и перемешаем до однородности, чтобы не было комочков.

Шаг 4. Теперь добавим воду. Перемешаем. Тесто должно получиться как жидкая сметана.

Шаг 5. Шпинат помоем и обсушим. У шпината срежем толстые стебли.

Шаг 6. Измельчим листья шпината сначала в мясорубке. Затем переложим шпинат в блендер, добавим растительное масло и повторно измельчим до однородного пюре.

Шаг 7. Добавим пюре из шпината в тесто и перемешаем. Оставим тесто на 15-20 минут.

Шаг 8. Выпекаем на сковороде. Подаем со сливочным сыром, слабосоленой красной рыбой или красной икрой.

Тонкие блинчики

Рецепт Павла Пантета, шеф-повара ресторана «Кавказская пленница»

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов
Фото: Ресторан «Кавказская пленница»
  • 600 мл молока
  • 400 мл воды
  • 360 г муки
  • 5 яиц
  • 30 г сахара
  • 8 г соли
  • 50 г растительного масла

Шаг 1. Смешать пять яиц с водой и молоком. Засыпать муку, добавить растительное масло, сахар, соль.

Шаг 2. С помощью венчика приготовить тесто.

Шаг 3. Поджарить на сковороде блины.

Дрожжевые блины

Рецепт Евгения Насырова, шеф-повара гастробара «Игристый»

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов
Фото: Гастробар «Игристый»
  • 500 мл молока
  • 25 г дрожжей живых
  • 70 г сахара
  • 2 яйца
  • 300 г муки
  • 6 г соли
  • 100 г сливочного масла
  • 125 мл горячей воды 

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов Обжорная неделя с умом. Сколько блинов можно съесть в Масленицу

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов
Вопрос-ответ
Блинчики с щавелем и черемшой по-кубански. Рецепт в инфографике

Шаг 1. Молоко слегка подогреть, развести в нём сахар и дрожжи.

 

Шаг 2. Замешать половину муки, накрыть опару полотенцем и оставить в тёплом месте примерно на час.

Шаг 3. Когда опара увеличится в объёме вдвое, добавить оставшуюся муку, желтки, соль. Хорошо перемешать тесто.

Шаг 4. Растопить сливочное масло и вмешать его в тесто, затем влить горячую воду. Снова хорошо перемешать.

Шаг 5. Взбить белки в стойкую пену и аккуратно вмешать их в тесто.

Шаг 6. Жарить блины с двух сторон на сковороде, смазанной маслом.

Шаг 7. При подаче добавить любимые топпинги.

Веганские блины с копченым тофу 

Рецепт Егора Рудольского, шеф-повара кафе Touch of Matcha

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов
Фото: Бар Touch of Matcha

Для блинов:

  • 100 г овсяного молока
  • 4 мл растительного масла
  • 40 г пшеничной муки
  • 6 г тростникового сахара
  • 10 г смеси семян льна с водой
  • Соль
  • 2 г чая матча

Для начинки:

  • 40 г кокосовых сливок
  • 10 г веганского соуса терияки
  • 10 г сухих водорослей
  • 20 г копченого тофу
  • 5 г соевого соуса
  • 3 мл растительного масла
  • 50 г красной капусты

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов Как приготовить «ленивые» финские блины паннукакку?

Шаг 1. Готовим льняное яйцо. Лен поместить в сотейник, залить водой и варить на среднем огне полтора часа, получится густая масса. Через марлю процедить получившийся продукт.

Шаг 2. Готовим тесто для блинов. Все ингредиенты для теста помещаем в миску, перемешиваем венчиком, даем отстояться в тепле в течение 20 минут.

Шаг 3. Тофу нарезаем кубиком, обжариваем на масле, добавляем соевый соус, молоко кокосовое и водоросли. Готовим 5 минут до загустения.

Шаг 4. Готовим соус. Из капусты выжать сок. В кокосовые сливки добавить терияки, добавить сок красной капусты и варить на среднем огне 5 минут, помешивая.

Шаг 5. Блины обжариваем на разогретой сковороде, смазанной маслом.

Шаг 6. В готовые блины кладем в центр ложку начинки из тофу, сворачиваем блин треугольником.

Шаг 7. Блины кладем на тарелку и поливаем соусом из сливок и капусты. 

Гречневые блины с сыром страчателла и грушей

Рецепт Артема Лаптева, шеф-повара ресторана La Famiglia

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов
Фото: Ресторан: La Famiglia
  • 80 г гречневой муки
  • 80 г пшеничной муки
  • 40 г сахара
  • 2 г соды
  • 2 яйца
  • 5 г соли
  • 30 мл растительного масла

Начинка:

  • 2 груши
  • 100 г сахара
  • 40 г изюма
  • 20 г сливочного масла
  • 150 г сыра страчателла
  • 50 г сливок 33%

Шаг 1. Для теста все сыпучие ингредиенты смешать между собой. 

Шаг 2. Отдельно смешать жидкие ингредиенты, и после этого смешать с сухими до однородной консистенции. Убрать в холодильник на 30 минут. 

Шаг 3. Для начинки: замочить на 10-15 минут изюм в кипятке, после тщательно промыть под проточной водой и обжарить на сливочном масле в течение 1-2 минут до состояния, когда он похож на свежий виноград, так как при жарке изюм будет вздуваться. 

Шаг 4. На слабом огне растопить сахар и вбить венчиком в получившуюся карамель сливки, после добавить кусочки груши и тщательно перемешать. 

Шаг 5. Блинчики подавать с обжаренной грушей и страчателлой, сверху посыпав жареным изюмом.

Свекольные блины с черной смородиной

Автор рецепта — Ярослав Балёнь, шеф-повар ресторана True Cost

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов
Фото: Пресс-служба ресторана True cost bar&grill

На 10 блинов:

  • 150 мл газированной воды
  • 150 мл свекольного фреша
  • 3 яйца
  • 45 г сахара
  • 5 г соли
  • 50 мл растительного масла
  • 120 г муки

Для крема:

  • 500 г творожного сыра
  • 300 г сливок 33%
  • 50 г сахарной пудры
  • Ваниль

Для соуса:

  • 200 г сахара
  • 200 мл воды
  • 200 г черной смородины (свежемороженой)

Шаг 1. Все смешать, порядок не принципиален. Процедить, убрать тесто минут на 30-40.

Шаг 2. Можно потом выпекать на сковородке.

Шаг 3. Сливки, творожный сыр, сахарную пудру и ваниль взбить в миксере до хорошего плотного крема.

Шаг 4. Из сахара и воды сварить сироп. Остудить.

Шаг 5. Добавить замороженные ягоды, дождаться, пока они разморозятся в сиропе. Хранить в холодильнике.

Шаг 6. На 2 блина положить 30 г крема и 20 г соуса, красиво выложить блины на тарелку, сверху положить крем и полить соусом. Украсить лепестками миндаля.

Свекольные блины

Рецепт Кристиана Лоренцини и Марины Николаевой, шеф-повара и шеф-кондитера ресторана Christian

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов
Фото: ресторан Christian
  • 250 мл молока
  • 4 яйца
  • 50 мл растительного масла
  • 100 г муки
  • 500 г свеклы
  • 25 г сахара
  • 3 г соли

Шаг 1. В большой глубокой миске смешать молоко, яйца, растительное масло, сахар и соль.

Шаг 2. Постепенно всыпать в миску муку, непрерывно помешивая, чтобы избежать комочков.

Шаг 3. Тщательно все перемешать и довести до однородной массы блендером. Убрать тесто в холодильник

Шаг 4. Свеклу тщательно промыть, очистить от кожи, нарезать дольками и отварить в воде в пропорциях 1/1 на медленном огне. Выпарить жидкость до состояния густого сока, снять с огня и дать остыть.

Шаг 5. Влить остывший свекольный сок в тесто, тщательно перемешать.

Шаг 6. Выпекать блинчики на хорошо разогретой сковороде

Черные блины с икрой

Рецепт Виктора Белея, шеф-повара ресторана Uhvat 

Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов
Фото: Ресторан Uhvat

Тесто на 12 блинов:

  • 250 мл воды
  • 200 мл молока
  • 4 яйца
  • 5 г чернил каракатицы
  • 70 мл растительного масла
  • 35 г сахара
  • 2 г соли
  • 150 г муки

Для украшения:

  • 30 г красной икры
  • 7 г зеленого масла
  • 70 г сметаны
  • 2 веточки укропа
  • 3 г зеленого лука
  • 1 г черной соли

Шаг 1. Соединяем в миске воду, теплое молоко, яйца, растительное масло и чернила каракатицы, перемешиваем с помощью венчика до однородной консистенции. 

Шаг 2. Постепенно добавляем смесь из муки, сахара, соли. Должно получиться жидкое тесто, из которого выпекаем тонкие блины.

Шаг 3. На тарелку выкладываем блин и красиво сминаем. Украшаем сметаной, красной икрой, веточками укропа и зеленым луком. Точечно поливаем зеленым маслом, посыпаем черной солью.

 
 
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