Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов

Масленица — это множество блинов, которые соскакивают у вас со сковороды. Дрожжевые, скороспелые, кружевные, с припеком. Если добавить в них свекольный сок — будут ярко-красные, если положить немного шпината — «зожные» зеленые. А чернила каракатицы сделают блины черными, идеально гармонирующими с красной икрой и белой сметаной. Так что Масленая неделя — отличное время для экспериментов, тем более что близится пост, тогда уж будет не до кулинарных изысков.
Овсяные блинцы
Рецепт Влада Пискунова, бренд-шефа ресторана «Матрешка»
- 1,5 стакана овсяных хлопьев
- 3/4 стакана пшеничной муки
- 10 г прессованных дрожжей
- 1 стакан молока
- 3 яйца
- 1 ст. л. сахара
- 50 мл топленого масла
- Соль
Шаг 1. Хлопья заливаем тёплой (не горячей и не холодной) водой. Даём настояться примерно час.
Шаг 2. Муку смешиваем с солью и сахаром. Полстакана молока смешиваем пополам с горячей водой, разводим дрожжи и вливаем смесь в муку.
Шаг 3. Перемешиваем, накрываем полотенцем и даем опаре подняться. Потребуется примерно час.
Шаг 4. Смешиваем опару с набухшими хлопьями, добавляем оставшееся молоко и яйца. Тщательно перемешиваем.
Шаг 5. Добавляем тёплую воду до консистенции жидкого блинного теста.
Шаг 6. Накрываем полотенцем и даём тесту постоять еще примерно час.
Шаг 7. Жарим блины на топленом масле.
Шаг 8. Подаем к овсяным блинам сметану с мёдом.
Шпинатные блины
Рецепт Евгения Зорова, шеф-повара ресторана Courvoisier café
- 280 г муки
- 250 мл молока
- 250 мл воды
- 3 яйца
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 5 ст. л. растительного масла
- 100-150 г шпината (свежего или замороженного)
Шаг 1. Вобьем яйца в миску, добавим соль и сахар. Перемешаем с помощью венчика или вилки до однородности.
Шаг 2. Добавим молоко, перемешаем.
Шаг 3. Добавим муку и перемешаем до однородности, чтобы не было комочков.
Шаг 4. Теперь добавим воду. Перемешаем. Тесто должно получиться как жидкая сметана.
Шаг 5. Шпинат помоем и обсушим. У шпината срежем толстые стебли.
Шаг 6. Измельчим листья шпината сначала в мясорубке. Затем переложим шпинат в блендер, добавим растительное масло и повторно измельчим до однородного пюре.
Шаг 7. Добавим пюре из шпината в тесто и перемешаем. Оставим тесто на 15-20 минут.
Шаг 8. Выпекаем на сковороде. Подаем со сливочным сыром, слабосоленой красной рыбой или красной икрой.
Тонкие блинчики
Рецепт Павла Пантета, шеф-повара ресторана «Кавказская пленница»
- 600 мл молока
- 400 мл воды
- 360 г муки
- 5 яиц
- 30 г сахара
- 8 г соли
- 50 г растительного масла
Шаг 1. Смешать пять яиц с водой и молоком. Засыпать муку, добавить растительное масло, сахар, соль.
Шаг 2. С помощью венчика приготовить тесто.
Шаг 3. Поджарить на сковороде блины.
Дрожжевые блины
Рецепт Евгения Насырова, шеф-повара гастробара «Игристый»
- 500 мл молока
- 25 г дрожжей живых
- 70 г сахара
- 2 яйца
- 300 г муки
- 6 г соли
- 100 г сливочного масла
- 125 мл горячей воды
Шаг 1. Молоко слегка подогреть, развести в нём сахар и дрожжи.
Шаг 2. Замешать половину муки, накрыть опару полотенцем и оставить в тёплом месте примерно на час.
Шаг 3. Когда опара увеличится в объёме вдвое, добавить оставшуюся муку, желтки, соль. Хорошо перемешать тесто.
Шаг 4. Растопить сливочное масло и вмешать его в тесто, затем влить горячую воду. Снова хорошо перемешать.
Шаг 5. Взбить белки в стойкую пену и аккуратно вмешать их в тесто.
Шаг 6. Жарить блины с двух сторон на сковороде, смазанной маслом.
Шаг 7. При подаче добавить любимые топпинги.
Веганские блины с копченым тофу
Рецепт Егора Рудольского, шеф-повара кафе Touch of Matcha
Для блинов:
- 100 г овсяного молока
- 4 мл растительного масла
- 40 г пшеничной муки
- 6 г тростникового сахара
- 10 г смеси семян льна с водой
- Соль
- 2 г чая матча
Для начинки:
- 40 г кокосовых сливок
- 10 г веганского соуса терияки
- 10 г сухих водорослей
- 20 г копченого тофу
- 5 г соевого соуса
- 3 мл растительного масла
- 50 г красной капусты
Шаг 1. Готовим льняное яйцо. Лен поместить в сотейник, залить водой и варить на среднем огне полтора часа, получится густая масса. Через марлю процедить получившийся продукт.
Шаг 2. Готовим тесто для блинов. Все ингредиенты для теста помещаем в миску, перемешиваем венчиком, даем отстояться в тепле в течение 20 минут.
Шаг 3. Тофу нарезаем кубиком, обжариваем на масле, добавляем соевый соус, молоко кокосовое и водоросли. Готовим 5 минут до загустения.
Шаг 4. Готовим соус. Из капусты выжать сок. В кокосовые сливки добавить терияки, добавить сок красной капусты и варить на среднем огне 5 минут, помешивая.
Шаг 5. Блины обжариваем на разогретой сковороде, смазанной маслом.
Шаг 6. В готовые блины кладем в центр ложку начинки из тофу, сворачиваем блин треугольником.
Шаг 7. Блины кладем на тарелку и поливаем соусом из сливок и капусты.
Гречневые блины с сыром страчателла и грушей
Рецепт Артема Лаптева, шеф-повара ресторана La Famiglia
- 80 г гречневой муки
- 80 г пшеничной муки
- 40 г сахара
- 2 г соды
- 2 яйца
- 5 г соли
- 30 мл растительного масла
Начинка:
- 2 груши
- 100 г сахара
- 40 г изюма
- 20 г сливочного масла
- 150 г сыра страчателла
- 50 г сливок 33%
Шаг 1. Для теста все сыпучие ингредиенты смешать между собой.
Шаг 2. Отдельно смешать жидкие ингредиенты, и после этого смешать с сухими до однородной консистенции. Убрать в холодильник на 30 минут.
Шаг 3. Для начинки: замочить на 10-15 минут изюм в кипятке, после тщательно промыть под проточной водой и обжарить на сливочном масле в течение 1-2 минут до состояния, когда он похож на свежий виноград, так как при жарке изюм будет вздуваться.
Шаг 4. На слабом огне растопить сахар и вбить венчиком в получившуюся карамель сливки, после добавить кусочки груши и тщательно перемешать.
Шаг 5. Блинчики подавать с обжаренной грушей и страчателлой, сверху посыпав жареным изюмом.
Свекольные блины с черной смородиной
Автор рецепта — Ярослав Балёнь, шеф-повар ресторана True Cost
На 10 блинов:
- 150 мл газированной воды
- 150 мл свекольного фреша
- 3 яйца
- 45 г сахара
- 5 г соли
- 50 мл растительного масла
- 120 г муки
Для крема:
- 500 г творожного сыра
- 300 г сливок 33%
- 50 г сахарной пудры
- Ваниль
Для соуса:
- 200 г сахара
- 200 мл воды
- 200 г черной смородины (свежемороженой)
Шаг 1. Все смешать, порядок не принципиален. Процедить, убрать тесто минут на 30-40.
Шаг 2. Можно потом выпекать на сковородке.
Шаг 3. Сливки, творожный сыр, сахарную пудру и ваниль взбить в миксере до хорошего плотного крема.
Шаг 4. Из сахара и воды сварить сироп. Остудить.
Шаг 5. Добавить замороженные ягоды, дождаться, пока они разморозятся в сиропе. Хранить в холодильнике.
Шаг 6. На 2 блина положить 30 г крема и 20 г соуса, красиво выложить блины на тарелку, сверху положить крем и полить соусом. Украсить лепестками миндаля.
Свекольные блины
Рецепт Кристиана Лоренцини и Марины Николаевой, шеф-повара и шеф-кондитера ресторана Christian
- 250 мл молока
- 4 яйца
- 50 мл растительного масла
- 100 г муки
- 500 г свеклы
- 25 г сахара
- 3 г соли
Шаг 1. В большой глубокой миске смешать молоко, яйца, растительное масло, сахар и соль.
Шаг 2. Постепенно всыпать в миску муку, непрерывно помешивая, чтобы избежать комочков.
Шаг 3. Тщательно все перемешать и довести до однородной массы блендером. Убрать тесто в холодильник
Шаг 4. Свеклу тщательно промыть, очистить от кожи, нарезать дольками и отварить в воде в пропорциях 1/1 на медленном огне. Выпарить жидкость до состояния густого сока, снять с огня и дать остыть.
Шаг 5. Влить остывший свекольный сок в тесто, тщательно перемешать.
Шаг 6. Выпекать блинчики на хорошо разогретой сковороде
Черные блины с икрой
Рецепт Виктора Белея, шеф-повара ресторана Uhvat
Тесто на 12 блинов:
- 250 мл воды
- 200 мл молока
- 4 яйца
- 5 г чернил каракатицы
- 70 мл растительного масла
- 35 г сахара
- 2 г соли
- 150 г муки
Для украшения:
- 30 г красной икры
- 7 г зеленого масла
- 70 г сметаны
- 2 веточки укропа
- 3 г зеленого лука
- 1 г черной соли
Шаг 1. Соединяем в миске воду, теплое молоко, яйца, растительное масло и чернила каракатицы, перемешиваем с помощью венчика до однородной консистенции.
Шаг 2. Постепенно добавляем смесь из муки, сахара, соли. Должно получиться жидкое тесто, из которого выпекаем тонкие блины.
Шаг 3. На тарелку выкладываем блин и красиво сминаем. Украшаем сметаной, красной икрой, веточками укропа и зеленым луком. Точечно поливаем зеленым маслом, посыпаем черной солью.