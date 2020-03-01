Дрожжевые, кружевные и свекольные. Рецепты классических и необычных блинов

Источник материала: Аргументы и факты

Масленица — это множество блинов, которые соскакивают у вас со сковороды. Дрожжевые, скороспелые, кружевные, с припеком. Если добавить в них свекольный сок — будут ярко-красные, если положить немного шпината — «зожные» зеленые. А чернила каракатицы сделают блины черными, идеально гармонирующими с красной икрой и белой сметаной. Так что Масленая неделя — отличное время для экспериментов, тем более что близится пост, тогда уж будет не до кулинарных изысков.

Овсяные блинцы

Рецепт Влада Пискунова, бренд-шефа ресторана «Матрешка»

1,5 стакана овсяных хлопьев

3/4 стакана пшеничной муки

10 г прессованных дрожжей

1 стакан молока

3 яйца

1 ст. л. сахара

50 мл топленого масла

Соль

Шаг 1. Хлопья заливаем тёплой (не горячей и не холодной) водой. Даём настояться примерно час.

Шаг 2. Муку смешиваем с солью и сахаром. Полстакана молока смешиваем пополам с горячей водой, разводим дрожжи и вливаем смесь в муку.

Шаг 3. Перемешиваем, накрываем полотенцем и даем опаре подняться. Потребуется примерно час.

Шаг 4. Смешиваем опару с набухшими хлопьями, добавляем оставшееся молоко и яйца. Тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Добавляем тёплую воду до консистенции жидкого блинного теста.

Шаг 6. Накрываем полотенцем и даём тесту постоять еще примерно час.

Шаг 7. Жарим блины на топленом масле.

Шаг 8. Подаем к овсяным блинам сметану с мёдом.

Шпинатные блины

Рецепт Евгения Зорова, шеф-повара ресторана Courvoisier café

280 г муки

250 мл молока

250 мл воды

3 яйца

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

5 ст. л. растительного масла

100-150 г шпината (свежего или замороженного)

Шаг 1. Вобьем яйца в миску, добавим соль и сахар. Перемешаем с помощью венчика или вилки до однородности.

Шаг 2. Добавим молоко, перемешаем.

Шаг 3. Добавим муку и перемешаем до однородности, чтобы не было комочков.

Шаг 4. Теперь добавим воду. Перемешаем. Тесто должно получиться как жидкая сметана.

Шаг 5. Шпинат помоем и обсушим. У шпината срежем толстые стебли.

Шаг 6. Измельчим листья шпината сначала в мясорубке. Затем переложим шпинат в блендер, добавим растительное масло и повторно измельчим до однородного пюре.

Шаг 7. Добавим пюре из шпината в тесто и перемешаем. Оставим тесто на 15-20 минут.

Шаг 8. Выпекаем на сковороде. Подаем со сливочным сыром, слабосоленой красной рыбой или красной икрой.

Тонкие блинчики

Рецепт Павла Пантета, шеф-повара ресторана «Кавказская пленница»

600 мл молока

400 мл воды

360 г муки

5 яиц

30 г сахара

8 г соли

50 г растительного масла

Шаг 1. Смешать пять яиц с водой и молоком. Засыпать муку, добавить растительное масло, сахар, соль.

Шаг 2. С помощью венчика приготовить тесто.

Шаг 3. Поджарить на сковороде блины.

Дрожжевые блины

Рецепт Евгения Насырова, шеф-повара гастробара «Игристый»

500 мл молока

25 г дрожжей живых

70 г сахара

2 яйца

300 г муки

6 г соли

100 г сливочного масла

125 мл горячей воды

Шаг 1. Молоко слегка подогреть, развести в нём сахар и дрожжи.

Шаг 2. Замешать половину муки, накрыть опару полотенцем и оставить в тёплом месте примерно на час.

Шаг 3. Когда опара увеличится в объёме вдвое, добавить оставшуюся муку, желтки, соль. Хорошо перемешать тесто.

Шаг 4. Растопить сливочное масло и вмешать его в тесто, затем влить горячую воду. Снова хорошо перемешать.

Шаг 5. Взбить белки в стойкую пену и аккуратно вмешать их в тесто.

Шаг 6. Жарить блины с двух сторон на сковороде, смазанной маслом.

Шаг 7. При подаче добавить любимые топпинги.

Веганские блины с копченым тофу

Рецепт Егора Рудольского, шеф-повара кафе Touch of Matcha

Для блинов:

100 г овсяного молока

4 мл растительного масла

40 г пшеничной муки

6 г тростникового сахара

10 г смеси семян льна с водой

Соль

2 г чая матча

Для начинки:

40 г кокосовых сливок

10 г веганского соуса терияки

10 г сухих водорослей

20 г копченого тофу

5 г соевого соуса

3 мл растительного масла

50 г красной капусты

Шаг 1. Готовим льняное яйцо. Лен поместить в сотейник, залить водой и варить на среднем огне полтора часа, получится густая масса. Через марлю процедить получившийся продукт.

Шаг 2. Готовим тесто для блинов. Все ингредиенты для теста помещаем в миску, перемешиваем венчиком, даем отстояться в тепле в течение 20 минут.

Шаг 3. Тофу нарезаем кубиком, обжариваем на масле, добавляем соевый соус, молоко кокосовое и водоросли. Готовим 5 минут до загустения.

Шаг 4. Готовим соус. Из капусты выжать сок. В кокосовые сливки добавить терияки, добавить сок красной капусты и варить на среднем огне 5 минут, помешивая.

Шаг 5. Блины обжариваем на разогретой сковороде, смазанной маслом.

Шаг 6. В готовые блины кладем в центр ложку начинки из тофу, сворачиваем блин треугольником.

Шаг 7. Блины кладем на тарелку и поливаем соусом из сливок и капусты.

Гречневые блины с сыром страчателла и грушей

Рецепт Артема Лаптева, шеф-повара ресторана La Famiglia

80 г гречневой муки

80 г пшеничной муки

40 г сахара

2 г соды

2 яйца

5 г соли

30 мл растительного масла

Начинка:

2 груши

100 г сахара

40 г изюма

20 г сливочного масла

150 г сыра страчателла

50 г сливок 33%

Шаг 1. Для теста все сыпучие ингредиенты смешать между собой.

Шаг 2. Отдельно смешать жидкие ингредиенты, и после этого смешать с сухими до однородной консистенции. Убрать в холодильник на 30 минут.

Шаг 3. Для начинки: замочить на 10-15 минут изюм в кипятке, после тщательно промыть под проточной водой и обжарить на сливочном масле в течение 1-2 минут до состояния, когда он похож на свежий виноград, так как при жарке изюм будет вздуваться.

Шаг 4. На слабом огне растопить сахар и вбить венчиком в получившуюся карамель сливки, после добавить кусочки груши и тщательно перемешать.

Шаг 5. Блинчики подавать с обжаренной грушей и страчателлой, сверху посыпав жареным изюмом.

Свекольные блины с черной смородиной

Автор рецепта — Ярослав Балёнь, шеф-повар ресторана True Cost

На 10 блинов:

150 мл газированной воды

150 мл свекольного фреша

3 яйца

45 г сахара

5 г соли

50 мл растительного масла

120 г муки

Для крема:

500 г творожного сыра

300 г сливок 33%

50 г сахарной пудры

Ваниль

Для соуса:

200 г сахара

200 мл воды

200 г черной смородины (свежемороженой)

Шаг 1. Все смешать, порядок не принципиален. Процедить, убрать тесто минут на 30-40.

Шаг 2. Можно потом выпекать на сковородке.

Шаг 3. Сливки, творожный сыр, сахарную пудру и ваниль взбить в миксере до хорошего плотного крема.

Шаг 4. Из сахара и воды сварить сироп. Остудить.

Шаг 5. Добавить замороженные ягоды, дождаться, пока они разморозятся в сиропе. Хранить в холодильнике.

Шаг 6. На 2 блина положить 30 г крема и 20 г соуса, красиво выложить блины на тарелку, сверху положить крем и полить соусом. Украсить лепестками миндаля.

Свекольные блины

Рецепт Кристиана Лоренцини и Марины Николаевой, шеф-повара и шеф-кондитера ресторана Christian

250 мл молока

4 яйца

50 мл растительного масла

100 г муки

500 г свеклы

25 г сахара

3 г соли

Шаг 1. В большой глубокой миске смешать молоко, яйца, растительное масло, сахар и соль.

Шаг 2. Постепенно всыпать в миску муку, непрерывно помешивая, чтобы избежать комочков.

Шаг 3. Тщательно все перемешать и довести до однородной массы блендером. Убрать тесто в холодильник

Шаг 4. Свеклу тщательно промыть, очистить от кожи, нарезать дольками и отварить в воде в пропорциях 1/1 на медленном огне. Выпарить жидкость до состояния густого сока, снять с огня и дать остыть.

Шаг 5. Влить остывший свекольный сок в тесто, тщательно перемешать.

Шаг 6. Выпекать блинчики на хорошо разогретой сковороде

Черные блины с икрой

Рецепт Виктора Белея, шеф-повара ресторана Uhvat

Тесто на 12 блинов:

250 мл воды

200 мл молока

4 яйца

5 г чернил каракатицы

70 мл растительного масла

35 г сахара

2 г соли

150 г муки

Для украшения:

30 г красной икры

7 г зеленого масла

70 г сметаны

2 веточки укропа

3 г зеленого лука

1 г черной соли

Шаг 1. Соединяем в миске воду, теплое молоко, яйца, растительное масло и чернила каракатицы, перемешиваем с помощью венчика до однородной консистенции.

Шаг 2. Постепенно добавляем смесь из муки, сахара, соли. Должно получиться жидкое тесто, из которого выпекаем тонкие блины.

Шаг 3. На тарелку выкладываем блин и красиво сминаем. Украшаем сметаной, красной икрой, веточками укропа и зеленым луком. Точечно поливаем зеленым маслом, посыпаем черной солью.