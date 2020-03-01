Источник материала: Полесская правда



У белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV», — проинформировали в пресс-службе.

Гражданка Беларуси и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что непродолжительное время они были в северной Италии, их вызвали в учреждение здравоохранения. У всех взяли тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. «На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные», — отметили в пресс-службе.

Тесты выполнялись в ходе активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране.

«Всего на сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет», — добавили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что речь идет о студенте из Ирана, отце его девушки и витебчанке. Лабораторные исследования РНПЦ эпидемиологии и микробиологии не выявили коронавируса 2019-nCoV у одногруппников студента из Ирана.

Ближайшее окружение студента из Ирана, а также часть его одногруппников, имеющих признаки респираторной инфекции, госпитализированы в Минскую инфекционную больницу, у них взяты анализы.

«Другая часть студентов из группы, с которыми молодой человек вместе учился, без признаков инфекционного заболевания, помещена в Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны под наблюдение на время инкубационного периода, 14 дней. На сегодняшний момент лабораторные исследования РНПЦ эпидемиологии и микробиологии не выявили наличие РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, у данных пациентов», — проинформировали в пресс-службе.

Что касается всех остальных студентов и преподавателей БНТУ, то они находятся под медицинским наблюдением. Речь идет о посещении на дому, по показаниям — обследовании и госпитализации.

В пресс-службе напомнили, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, у одного из студентов БНТУ. Было принято решение перевести университет на индивидуальное обучение.

В Минздраве рассказали также о проведении обследований и лабораторной диагностики граждан, прибывающих из Китая, Республики Корея, Ирана и Италии.

«Учитывая ухудшение эпидемической обстановки, Министерством здравоохранения было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывших из этих стран в период с 20 февраля», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Здесь отметили, что в Беларуси были заранее сформированы планы по работе всей системы здравоохранения (в том числе и в регионах) в период обнаружения завозного случая коронавируса. Эти планы касаются работы всех служб системы, в том числе и перепрофилирования коечного фонда учреждений здравоохранения.

«В связи с тем, что число белорусских и зарубежных граждан, которых необходимо обследовать и госпитализировать увеличивается, было принято решение задействовать планы Министерства здравоохранения по размещению граждан с симптомами респираторных заболеваний не только в корпусах Минской инфекционной больницы, но и в терапевтическом корпусе Минской клинической больницы №6, а также в некоторых областных учреждениях здравоохранения. Они оснащены всем необходимым оборудованием, в них есть высококвалифицированный персонал», — подчеркнули в пресс-службе.

В связи с расширением географии заболевания коронавирусом в странах мира Минздрав вместе с заинтересованными принимает меры по предупреждению завоза, своевременному выявлению и предупреждению распространения заболевания в Беларуси.