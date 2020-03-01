|
У белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат
01.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Гражданка Беларуси и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что непродолжительное время они были в северной Италии, их вызвали в учреждение здравоохранения. У всех взяли тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. «На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные», — отметили в пресс-службе.
Тесты выполнялись в ходе активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране.
В ведомстве уточнили, что речь идет о студенте из Ирана, отце его девушки и витебчанке. Лабораторные исследования РНПЦ эпидемиологии и микробиологии не выявили коронавируса 2019-nCoV у одногруппников студента из Ирана.
Ближайшее окружение студента из Ирана, а также часть его одногруппников, имеющих признаки респираторной инфекции, госпитализированы в Минскую инфекционную больницу, у них взяты анализы.
Что касается всех остальных студентов и преподавателей БНТУ, то они находятся под медицинским наблюдением. Речь идет о посещении на дому, по показаниям — обследовании и госпитализации.
В пресс-службе напомнили, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, у одного из студентов БНТУ. Было принято решение перевести университет на индивидуальное обучение.
В Минздраве рассказали также о проведении обследований и лабораторной диагностики граждан, прибывающих из Китая, Республики Корея, Ирана и Италии.
Здесь отметили, что в Беларуси были заранее сформированы планы по работе всей системы здравоохранения (в том числе и в регионах) в период обнаружения завозного случая коронавируса. Эти планы касаются работы всех служб системы, в том числе и перепрофилирования коечного фонда учреждений здравоохранения.
В связи с расширением географии заболевания коронавирусом в странах мира Минздрав вместе с заинтересованными принимает меры по предупреждению завоза, своевременному выявлению и предупреждению распространения заболевания в Беларуси.
По информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> У белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. «В РНПЦ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)