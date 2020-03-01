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Минздрав Беларуси: подозрение на коронавирус у 3 пациентов

01.03.2020 16:57 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав Беларуси: подозрение на коронавирус у 3 пациентов
shutterstock.com

Пресс-служба Минздрава сообщила 1 марта, что  всего, на сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет. Речь идет об иранском студенте, который 22 февраля прибыл из Баку, его тесте и жительнице Витебска.

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Как сообщается,  в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV.

Тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране.

Белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

 
Теги: Витебск
 
 
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Речь идет об иранском студенте, который 22 февраля прибыл из Баку, его тесте и жительнице Витебска.
 
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