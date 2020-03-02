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1 марта — Международный день борьбы с наркоманией

02.03.2020 — Новости Здоровья | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

1 марта — Международный день борьбы с наркоманией

 

Наркомания в вопросах и ответах

 Что такое наркомания?

Наркомания — психическое заболевание, возникает при систематическом употреблении  наркотиков не по медицинским показаниям.

Какой вред приносят наркотики?

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут не более десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда люди, умирают в течение первого года с момента начала употребления наркотического вещества. Поскольку наркоманы пользуются не стерильными шприцами, среди них распространены многие болезни, передаваемые через кровь — СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто умирают раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.

Какими признаками характеризуется наркоман?

— Покраснение лица, глаз, расширенные зрачки, повышение артериального давления, учащение пульса, потеря аппетита, похудение, иногда чрезмерное потребление пищи, резкие перепады настроения, нарочитая двигательная активность, изменение восприятия пространства, времени, звука, цвета; изменение поведения и восприятия действительности, круга общения; следы от уколов, порезы, синяки.

Куда обратиться за помощью?

 По вопросам лечения наркотической зависимости, в том числе анонимно, можно обратиться в  УЗ «Дубровенская ЦРБ», г. Дубровно, ул. Задубровенская, 50,тел 8 (02137) 5-10-24, 59 кабинет. УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии» в стационар по адресу: пос. Витьба, ул. Центральная, 1-а, тел.(8-0212) 69-29-85 или в диспансер по адресу: г. Витебск, ул. Коммунистическая, 6, тел. (8-0212) 61-45-76, 60-29-15. Круглосуточно работает телефон доверия (8-0212) 61-60-60.

По вопросам реабилитации можно обращаться ежедневно с 8.00 — до 14.00 по адресу: г. Полоцк, ул. 23-х Гвардейцев, 4а, тел. (8-02144) 43-57-37 — регистратура, (8-02144) 43-41-84 — наркологическое отделение стационара, отделение реабилитации зависимостей.

 Можно ли избавиться от наркотической зависимости?

 Лечение наркомании — одна из сложнейших задач, и все зависит от самого больного, от его твердого желания и намерения полного отказа от употребления в дальнейшем любых психоактивных и наркотических веществ. Только в этом случае может быть выработана стойкая пожизненная ремиссия.

 

Виктория ЖУРАВСКАЯ,
фельдшер-валеолог ГУ «Дубровенский районный ЦГиЭ» 

 
Теги: Витебск
 
 
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  Наркомания в вопросах и ответах  Что такое наркомания? Наркомания — психическое заболевание, возникает при систематическом употреблении  наркотиков не по...
 
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