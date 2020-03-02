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Временное ограничение плановой госпитализации в стационар вводится в Брестской области
02.03.2020 13:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Брестской области принят ряд организационных мер в целях недопущения распространения инфекций на территории региона.
Одним из моментов является временное ограничение плановой госпитализации в стационар, но данная мера не касается экстренной помощи, которая осуществляется незамедлительно и в полном объеме.
Главное управление по здравоохранению
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С учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Брестской области принят ряд организационных мер в целях...
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