Временное ограничение плановой госпитализации в стационар вводится в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

С учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Брестской области принят ряд организационных мер в целях недопущения распространения инфекций на территории региона.





Одним из моментов является временное ограничение плановой госпитализации в стационар, но данная мера не касается экстренной помощи, которая осуществляется незамедлительно и в полном объеме.



Ограничения на плановую госпитализацию не касаются пациентов онкологического профиля и пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных оперативных вмешательствах.

Главное управление по здравоохранению

Брестского облисполкома