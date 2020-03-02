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Временное ограничение плановой госпитализации в стационар вводится в Брестской области

02.03.2020 13:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Брестской области принят ряд организационных мер в целях недопущения распространения инфекций на территории региона.

Временное ограничение плановой госпитализации в стационар вводится в Брестской области

Одним из моментов является временное ограничение плановой госпитализации в стационар, но данная мера не касается экстренной помощи, которая осуществляется незамедлительно и в полном объеме.

Ограничения на плановую госпитализацию не касаются пациентов онкологического профиля и пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных оперативных вмешательствах.

Главное управление по здравоохранению
Брестского облисполкома

 
 
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  С учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Брестской области принят ряд организационных мер в целях...
 
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