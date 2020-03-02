В Беларуси запретили продавать два комикса Disney

Источник материала: Аргументы и факты

С 27 февраля 2020 года в Беларуси запрещено продавать два комикса из серии «Disney. Детские графические романы», посвященные мультфильмам «Храбрая сердцем» и «Зверополис».

Белорусский Госстандарт внес их в Реестр опасной продукции , запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории страны.

Комиксы вышли в издательстве «Эксмо» (Россия, Москва).

Детские графические романы серии не соответствуют техническому регламенту «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по требованиям безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции.

По правилам, пробел между словами в книгах и журналах для младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта.

В книге «Храбрая сердцем. Детский графический роман» кегль основного шрифта равен 1,7 мм, пробел между словами составляет 0,8 мм, кегль дополнительного шрифта равен 2,8 мм, пробел между словами – 1,8 мм, 1,9 мм.

В издании «Зверополис. Детский графический роман» кегль основного шрифта равен 1,8 мм, пробел между словами составляет 0,8 мм, 0,9 мм, кегль дополнительного шрифта равен 2,9 мм, пробел между словами 1,5 мм, 1,6 мм.