Иногородних студентов БНТУ просят вернуться в общежитие

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Как сообщает ректорат БНТУ, учебный процесс в университете продолжается, а обучение будет организовано по индивидуальным графикам. «Для сохранения качества учебного процесса необходимы отработка всех его элементов, организация соответствующих консультаций, взаимодействие с деканатами и соответствующими кафедрами.

Для обучающихся в БНТУ будет установлено учебное время самостоятельной работы по индивидуальным учебным графикам и проведения консультаций с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. Обеспечение указанного потребует задействовать большое количество работников, в том числе из числа профессорско-преподавательского состава.

Поэтому личное участие и помощь студентов очень важны, а отсутствие в учебное время недопустимо и фактически является пропуском учебного занятия, - говорится в сообщении. - Не менее важно понимать, что проживание в общежитии и в целом ограничение выездов за пределы Минска, позволят создать эффективную систему необходимой профилактики, что значительно уменьшит возможные риски для всех.

Проживание в общежитии позволит централизовано управлять ситуацией, обеспечит ежедневный сбор нужной информации о физическом состоянии студентов и, при необходимости, позволит оперативно принять соответствующие меры реагирования».