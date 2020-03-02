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В Бресте под наблюдением находятся 6 человек, приехавших из Италии, признаков коронавируса нет

02.03.2020 15:50 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте под наблюдением медиков находятся шесть человек, приехавших из Италии. Признаков инфекции у них нет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский.

В Бресте под наблюдением находятся 6 человек, приехавших из Италии, признаков коронавируса нет

В больницу доставили студентку и ее родителей, приехавших из Италии. Также под наблюдением брестских медиков находятся три водителя-экспедитора, посещавших Апеннинский полуостров. Признаков заболевания ни у кого из них нет, но под наблюдением они пробудут необходимые 14 дней.

В Брестской области, чтобы не допустить распространение вируса, принят ряд организационных мер. Одной из них является временное ограничение плановой госпитализации в стационар. Это не касается пациентов онкологического профиля и тех, кто нуждается в высокотехнологичных оперативных вмешательствах. Экстренная помощь, как и положено, оказывается незамедлительно и в полном объеме.

"Такие меры принимаются, чтобы в больницах были запасные места на случай непредвиденной ситуации. Это предусмотрено планом для госпитализации пациентов с болезнью, имеющей международное значение. У нас пограничный город, ситуация управляемая, но она может измениться, мы должны действовать на опережение", - сказал Виктор Михаловский.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте под наблюдением медиков находятся шесть человек, приехавших из Италии. Признаков инфекции у них нет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного...
 
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