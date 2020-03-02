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Учёные увидели связь между употреблением омега-3 и онкологией

02.03.2020 16:38 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Учёные увидели связь между употреблением омега-3 и онкологией
shutterstock.com

Учёные Университета Восточной Англии установили, что омега-3 жирные кислоты при регулярном употреблении в течение примерно четырёх лет увеличивают риск развития рака простаты. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Cancer.

Специалисты провели анализ 47 исследований, в которых изучались факторы риска развития онкологии, а также 86 исследований с данными о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как отметила доктор Ли Хупер из Медицинской школы Нориджа в Университете Восточной Англии, исследование показало, что приём добавок с омега-3 в течение нескольких лет может немного снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но при этом хоть незначительно, но увеличивает риск развития некоторых видов рака.

Учёный добавила, что данные по омега-3 были получены из испытаний добавок с рыбьим жиром. В связи с этим пока непонятны последствия употребления, к примеру, жирной рыбы, которая является богатым источником омега-3, а также белка, селена, йода, кальция и витамина D.

Учёные увидели связь между употреблением омега-3 и онкологией
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shutterstock.com Учёные Университета Восточной Англии установили, что омега-3 жирные кислоты при регулярном употреблении в...
 
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