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Минздрав: три случая коронавируса зарегистрированы в Беларуси, но результаты еще отправят в ВОЗ

02.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минздрав: три случая коронавируса зарегистрированы в Беларуси, но результаты еще отправят в ВОЗ

На 2 марта в Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса, но результаты тестов еще отправят в лабораторию ВОЗ для подтверждения, сообщила главный санитарный врач Беларуси, заместитель министра Наталья Жукова во время пресс-конференции Минздрава по коронавирусу.

Наталья Жукова«У нас зарегистрировано три случая. Это высокая степень достоверности. Мы отправили анализ в ВОЗ, чтобы подтвердить наши случаи, хотя в работе наших лабораторий мы уверены. Мы проверим результаты в нескольких лабораториях».

Три зарегистрированнных случая выявили в Минске и Витебске.

ont.by

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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На 2 марта в Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса, но результаты тестов еще отправят в лабораторию ВОЗ для подтверждения, сообщила главный...
 
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