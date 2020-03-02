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Минздрав: три случая коронавируса зарегистрированы в Беларуси, но результаты еще отправят в ВОЗ
02.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На 2 марта в Беларуси зарегистрированы три случая
Наталья Жукова: «У нас зарегистрировано три случая. Это высокая степень достоверности. Мы отправили анализ в ВОЗ, чтобы подтвердить наши случаи, хотя в работе наших лабораторий мы уверены. Мы проверим результаты в нескольких лабораториях».
Три зарегистрированнных случая выявили в Минске и Витебске.
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На 2 марта в Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса, но результаты тестов еще отправят в лабораторию ВОЗ для подтверждения, сообщила главный...
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