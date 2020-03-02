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Поможем вместе
02.03.2020 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В Местный Благотворительный фонд «Движение души» обратилась мама Екатерины Петровской, 22.09.2020 г.р., с огромной просьбой оказать помощь в лечении и реабилитации их дочери Кати. У девочки органическое поражение ЦНС с задержкой психомоторного и речевого развития, гипотонический синдром. Катюша страдает двусторонней нейросенсорной тугоухостью 2-3 степени, нарушением осанки во фронтальной и сагиттальной плоскости и плоско-вальгусной деформацией стоп. За свою жизнь Екатерина перенесла множество операций, курсов лечений. Сейчас она прошла обследование в Минском городском центре медицинской реабилитации детей. Врачи дали неутешительное заключение о снижении мышечного тонуса, двустороннем туботите, дисплазии обеих почек с гипоплазией левой. Медики указали, что необходимо экстренное лечение. Но в связи с тяжелым финансовым положением семье это не удается в полном объеме.
Оказать помощь ребенку возможно
BY42BPSB 3015 3070 5401 7933 0000 ДO № 601 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Бобруйск, ул. Пушкина, 172 BICбанка BPSBBY2X Получатель Фонд “Движение души».
8-902-215-44-44 (стоимость пожертвования 3 рубля), данная услуга доступна со стационарного телефона.
Директор МБФ «Движение души» В.Г. Лысенков.
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В Местный Благотворительный фонд «Движение души» обратилась мама Екатерины Петровской, 22.09.2020 г.р., с огромной просьбой оказать помощь в лечении и реабилитации их...
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