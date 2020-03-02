Поможем вместе

Источник материала: Асiповiцкi край

В Местный Благотворительный фонд «Движение души» обратилась мама Екатерины Петровской, 22.09.2020 г.р., с огромной просьбой оказать помощь в лечении и реабилитации их дочери Кати. У девочки органическое поражение ЦНС с задержкой психомоторного и речевого развития, гипотонический синдром. Катюша страдает двусторонней нейросенсорной тугоухостью 2-3 степени, нарушением осанки во фронтальной и сагиттальной плоскости и плоско-вальгусной деформацией стоп. За свою жизнь Екатерина перенесла множество операций, курсов лечений. Сейчас она прошла обследование в Минском городском центре медицинской реабилитации детей. Врачи дали неутешительное заключение о снижении мышечного тонуса, двустороннем туботите, дисплазии обеих почек с гипоплазией левой. Медики указали, что необходимо экстренное лечение. Но в связи с тяжелым финансовым положением семье это не удается в полном объеме.

Оказать помощь ребенку возможно

коллективным сбором денежных средств и переводом на расчетный счет:

BY42BPSB 3015 3070 5401 7933 0000 ДO № 601 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Бобруйск, ул. Пушкина, 172 BICбанка BPSBBY2X Получатель Фонд “Движение души».

Также можно совершить звонок на благотворительную круглосуточную линию с домашнего телефона:

8-902-215-44-44 (стоимость пожертвования 3 рубля), данная услуга доступна со стационарного телефона.

В индивидуальном порядке или коллективом через платежную систему «ЕРИП». Номер услуги 7459106. 1. Пункт системы расчет «ЕРИП” Благотворительность, общественные объединения Помощь детям, взрослым 4. Движение души 5. Добровольные взносы. Можно выполнить USSD-запрос (МТС): Наберите *222*29#. Стоимость запроса 2 рубля. Совершить USSD-запрос (life): Наберите *222*28#.

Директор МБФ «Движение души» В.Г. Лысенков.