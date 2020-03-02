В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - Минздрав

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, передает корреспондент БЕЛТА.





"У нас зарегистрированы уже три случая с высокой степенью достоверности. Результаты будут направлены в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы подтвердить", - сказала Наталья Жукова, добавив, что в работе белорусских лабораторий она уверена.

Состояние жительницы Витебска, у которой выявлен коронавирус, удовлетворительное. У нее нормальная температура, женщина практически здорова.

Два пациента в Минске чувствуют себя также нормально, у одного из них даже не было повышенной температуры. "В настоящее время мы просто контролируем ситуацию. В случае возникновения каких-то симптомов готовы оказать помощь", - добавил заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

Всего по стране под меднаблюдением находится 271 человек.

Как пояснила начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, все три пациента были выявлены в результате профилактических ограничительных мер. "Мы своевременно с момента объявления ситуации ВОЗ как угрожающей, как ситуации, которая требует особого контроля, начали такое превентивное ограничение по лицам, которые возвращались из Китая, затем к этой стране добавились Италия, Иран и Республика Корея", - сказала она.

Пациенты, которые прибыли из этих четырех стран и помещены в контактные центры, находятся там 14 дней, то есть в течение возможного инкубационного периода развития коронавирусной инфекции. При возникновении у них признаков острого респираторного заболевания пациенты обязательно направляются в инфекционную больницу для верификации диагноза. Наряду с анализом на коронавирус у них берут анализ на другие вирусы респираторной группы, чтобы четко установить, какова природа возникшего заболевания.

"Если у людей не подтверждается коронавирус, они возвращаются в контактный центр или на перепрофилированную койку, чтобы завершить там лечение и наблюдение в течение 14 дней", - отметила Елена Богдан. Она обратила внимание, что те заболевания, которые пока выявляются, в обычной ситуации не требовали бы госпитализации, а зачастую - даже освобождения от труда или обучения.

Существующий порядок обследования эпидемиологически обоснован и отвечает той ситуации, которая сегодня наблюдается в Беларуси, добавила Наталья Жукова. Прежде всего обследуют тех, кто посетил неблагополучные по коронавирусу страны, является близким или контактным по отношению к заболевшему. Также это касается людей с характерными симптомами, не исключающими инфекцию, которые при этом посещали указанные страны. При возникновении подозрений необходимо сразу же обратиться к врачу. Обследование на коронавирус проводится только по назначению врача и в связи с определенной ситуацией, о которой речь шла выше.