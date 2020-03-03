Где можно сдать анализы для исследования на COVID-19 (коронавирус) в Брестской области

Информация о пунктах забора клинического материала для лабораторного исследования на COVID-19 (коронавирус) по состоянию на 04.03.2020. Анализы на коронавирус можно сдать в пунктах пропуска при пересечении границы, во всех инфекционных отделениях районных больниц и поликлиник, также во всех областных инфекционных отделениях и так далее.
Минздрав обращает внимание на то, что изолируются и проходят лабораторное исследование по месту изоляции только те, кто имел тесный контакт с пациентом с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Брест
УЗ «Брестская областная клиническая больница» Г.Брест, ул. Медицинская, 7, 2 инфекционное отделение 27 22 71 Круглосуточно
УЗ «Брестская центральная поликлиника» Г.Брест, ул.Сов. Конституции, 8 Кабинет инфекционных заболеваний 25 56 60 Посменно в соответствии с графиком работы
УЗ «Брестская городская поликлиника №1» Г.Брест, ул.Воровского,4 Кабинет инфекционных заболеваний 20 12 86 Посменно в соответствии с графиком работы
УЗ «Брестская городская поликлиника №2» Г.Брест, ул.Белова, 2 Кабинет инфекционных заболеваний 21 40 97 Посменно в соответствии с графиком работы
УЗ «Брестская городская поликлиника №3» Г.Брест, ул.Жукова, 1 Кабинет инфекционных заболеваний 28 89 70 Посменно в соответствии с графиком работы
УЗ «Брестская городская поликлиника №6» Г.Брест, ул.Лактионова, 11 Кабинет инфекционных заболеваний 35 15 37 Посменно в соответствии с графиком работы
УЗ «Брестская городская больница №2», г.Брест, ул.Школьная, 8 Кабинет инфекционных заболеваний 24 82 83 Посменно в соответствии с графиком работы
УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1», г.Брест, ул.Кижеватова, 74 Кабинет инфекционных заболеваний 57 44 83 Посменно в соответствии с графиком работы
Филиал «Брестская детская поликлиника №2» УЗ «Брестская центральная поликлиника», г.Брест, ул.Сов.Конституции,8 Кабинет инфекционных заболеваний 25 16 86 Посменно в соответствии с графиком работы
Учреждения здравоохранения «Барановичская городская больница» Взрослое инфекционное отделение 80163416510 80163416442 Круглосуточно
Учреждения здравоохранения «Барановичская городская больница» ул.Брестская, 133 Детское инфекционное отделение 80163416509 80163416595 Круглосуточно
Учреждения здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника» Барановичский кожно-венерологический диспансер (изолятор) Стационарное отделение 80163477885 На время функционирования изолятора - круглосуточно ул.Торфяная, 31
Березовский район
Берёзовская ЦРБ им. Э.Э. Вержбицкого, по адресу: г. Берёза, ул. Ленина, 1 Кабинет инфекционных заболеваний 80164330088 8.00-16.00
Белоозёрская горбольница, по адресу: г. Белоозёрск, ул. Строителей, 17 инфекционное отделение 80164328775 8.00-18.00
УЗ «Ляховичская ЦРБ». г.Ляховичи, пер.Пушкина, 7 Кабинет инфекционных заболеваний Тел. КИЗа 801633 6-07-46 КИЗ 8.00.-17.00; инфекционное отделение Тел. 801633 2-16-71 инфекционного отделения Инфекционное отделение - круглосуточно
Малоритский район
УЗ «Малоритская ЦРБ», г.Малорита, ул. Советская, 96 кабинет инфекционных заболеваний регистратура поликлиники 20312, 20313, 20315 регистратура детской консультации 20311 с 8.00 до 16.00 обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
Пинский район
Филиал «Пинский межрайонный кожно-венерологический диспансер» УЗ Смотровой кабинет 80165322319 круглосуточно «ПЦП», Пинск, ул. Завальная 9