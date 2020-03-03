Где можно сдать анализы для исследования на COVID-19 (коронавирус) в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

Информация о пунктах забора клинического материала для лабораторного исследования на COVID-19 (коронавирус) по состоянию на 04.03.2020. Анализы на коронавирус можно сдать в пунктах пропуска при пересечении границы, во всех инфекционных отделениях районных больниц и поликлиник, также во всех областных инфекционных отделениях и так далее.





Минздрав обращает внимание на то, что изолируются и проходят лабораторное исследование по месту изоляции только те, кто имел тесный контакт с пациентом с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Брест

УЗ «Брестская областная клиническая больница» Г.Брест, ул. Медицинская, 7, 2 инфекционное отделение 27 22 71 Круглосуточно

УЗ «Брестская центральная поликлиника» Г.Брест, ул.Сов. Конституции, 8 Кабинет инфекционных заболеваний 25 56 60 Посменно в соответствии с графиком работы

УЗ «Брестская городская поликлиника №1» Г.Брест, ул.Воровского,4 Кабинет инфекционных заболеваний 20 12 86 Посменно в соответствии с графиком работы

УЗ «Брестская городская поликлиника №2» Г.Брест, ул.Белова, 2 Кабинет инфекционных заболеваний 21 40 97 Посменно в соответствии с графиком работы

УЗ «Брестская городская поликлиника №3» Г.Брест, ул.Жукова, 1 Кабинет инфекционных заболеваний 28 89 70 Посменно в соответствии с графиком работы

УЗ «Брестская городская поликлиника №6» Г.Брест, ул.Лактионова, 11 Кабинет инфекционных заболеваний 35 15 37 Посменно в соответствии с графиком работы

УЗ «Брестская городская больница №2», г.Брест, ул.Школьная, 8 Кабинет инфекционных заболеваний 24 82 83 Посменно в соответствии с графиком работы

УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1», г.Брест, ул.Кижеватова, 74 Кабинет инфекционных заболеваний 57 44 83 Посменно в соответствии с графиком работы

Филиал «Брестская детская поликлиника №2» УЗ «Брестская центральная поликлиника», г.Брест, ул.Сов.Конституции,8 Кабинет инфекционных заболеваний 25 16 86 Посменно в соответствии с графиком работы

Медпункт УЗ«Брестская городская поликлиника №1» ЖД вокзала Брест-Центр Г.Брест, Привокзальная площадь, 1 Медпункт 26 31 06 Круглосуточно

УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер» Г.Брест, ул.Медицинская, 11 Приемное отделение Венерологическое отделение 97 70 23 97 71 43 Круглосуточно

Барановичский район

Городская поликлиника Кабинет инфекционных заболеваний 80163421745 8.00-20.00

«Барановичская центральная поликлиника» ул.Горького, 58 Городская поликлиника №2 Учреждения здравоохранения

«Барановичская центральная поликлиника» ул.Фабричная, 6 Кабинет инфекционных заболеваний 80163670676 Понедельник, среда 14.00-20.00 Вторник, четверг, пятница 8.00-14.00

Городская поликлиника Учреждения здравоохранения №3 «Барановичская центральная поликлиника» ул.Горького, 56 Кабинет инфекционных заболеваний 80163417611 8.00-15.00

Городская поликлиника Учреждения здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника» Кабинет инфекционных заболеваний 80163492055 8.00-14.00 ул.Слонимское шоссе, 16/1

Детская поликлиника Учреждения здравоохранения «Барановичская детская городская больница» ул.Чкалова, 2 Кабинет инфекционных заболеваний 80163424468 Понедельник 8.00 14.00 Вторник 14.00-20.00 Среда 8.00-14.00 Четверг 14.00-20.00 Пятница 8.00-14.00-

Учреждения здравоохранения «Барановичская городская больница» Взрослое инфекционное отделение 80163416510 80163416442 Круглосуточно

Учреждения здравоохранения «Барановичская городская больница» ул.Брестская, 133 Детское инфекционное отделение 80163416509 80163416595 Круглосуточно

Учреждения здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника» Барановичский кожно-венерологический диспансер (изолятор) Стационарное отделение 80163477885 На время функционирования изолятора - круглосуточно ул.Торфяная, 31

Березовский район

Берёзовская ЦРБ им. Э.Э. Вержбицкого, по адресу: г. Берёза, ул. Ленина, 1 Кабинет инфекционных заболеваний 80164330088 8.00-16.00

Белоозёрская горбольница, по адресу: г. Белоозёрск, ул. Строителей, 17 инфекционное отделение 80164328775 8.00-18.00

Ганцевичский район

УЗ «Ганцевичская ЦРБ» г.Ганцевичи, ул.Матросова, д.64 Кабинет инфекционных заболеваний 8 0164 62 35 48 8.00-20.00

Дрогиченский район

УЗ «Дрогичинская ЦРБ», г.Дрогичин, ул. 9 Мая, д.40 Кабинет инфекционных заболеваний

Инфекционное отделение УЗ «Дрогичинская ЦРБ», г.Дрогичин, ул. 9 Мая, д.40 КИЗ – 8 016 44 3-23-82 (в рабочее время);

Инфекционное отделение – 8 016 44 3-06-71 (круглосуточно); моб. тел. – 80297704958 (врач-инфекционист) КИЗ – с 8.00 до 13.20;

Инфекционное отделение - круглосуточно

Жабинковский район

УЗ «Жабинковская ЦРБ», г.Жабинка, ул.Кирова, 126 Кабинет инфекционных заболеваний 8-016-41-22-502 8-016-41-2-48-00 (регистратура) 8.00 – 16.00

Ивановский район

УЗ «Ивановская ЦРБ», г. Иваново, ул. Камарова, 4 Инфекционное отделение 8 016 52 9 49 70 круглосуточно поликлиника

УЗ «Ивановская ЦРБ» г. Иваново, ул. Камарова, 4 кабинет инфекционных заболеваний 8 016 52 9 49 11 8.00-16.00 (выходной суббота, воскресенье)

Ивацевичский район

УЗ «Ивацевичская ЦРБ», г.Ивацевичи, ул.Толочко, 10 Инфекционное отделение 8-016-45-9-11-29 круглосуточно

Каменецкий район

УЗ «Каменецкая ЦРБ» г.Каменец, ул. Чкалова, 33 Кабинет инфекционных заболеваний КИЗ – 90308 (+153); КИЗ - Понедельник – пятница 8.00-11.51;

Инфекционное отделение УЗ «Каменецкая ЦРБ» Инфекционное отделение ЦРБ – 23450 Инфекционное отделение – круглосуточно

Кобринский район

УЗ «Кобринская ЦРБ» Г. Кобрин, ул. Советская,132 Инфекционное отделение 2-33-83 2-16-03 круглосуточно

Лунинецкий район

«Лунинецкая ЦРБ» г. Лунинец, ул. М. Багдановича, 4 Инфекционное отделение 8(01647)2-34-69 круглосуточно

Лунинецкая поликлиника «Лунинецкая ЦРБ» г. Лунинец, ул.Красная, 100 Кабинет инфекционных заболеваний 8 (01647) 2-42-64 800-1500 обед с 1330-1400 суббота, воскресенье выходной

Терапевтическое отделение поликлиники филиала №1 «Микашевичская больница» г.Микашевичи, ул.Первомайская, 18 Кабинет инфекционных заболеваний 8(01647) 6-6540 800-1600 обед с 1130-1200 суббота, воскресенье выходной

Ляховичский район

УЗ «Ляховичская ЦРБ». г.Ляховичи, пер.Пушкина, 7 Кабинет инфекционных заболеваний Тел. КИЗа 801633 6-07-46 КИЗ 8.00.-17.00; инфекционное отделение Тел. 801633 2-16-71 инфекционного отделения Инфекционное отделение - круглосуточно

Малоритский район

УЗ «Малоритская ЦРБ», г.Малорита, ул. Советская, 96 кабинет инфекционных заболеваний регистратура поликлиники 20312, 20313, 20315 регистратура детской консультации 20311 с 8.00 до 16.00 обеденный перерыв с 12.00 до 13.00

Пинский район

Филиал «Пинский межрайонный кожно-венерологический диспансер» УЗ Смотровой кабинет 80165322319 круглосуточно «ПЦП», Пинск, ул. Завальная 9

УЗ «Пинская центральная поликлиника», ул.ИПД, 48 Кабинет инфекционных заболеваний 80165317810 8:00-15:20

филиал «Детская поликлиника», ул. Ильина, 6 Кабинет инфекционных заболеваний 80165375317 8:00-16:00

Филиал «Городская поликлиника №1», ул. Первомайская 191 Кабинет инфекционных заболеваний 80165330137 7:30-14:50

Пружанский район

УЗ «Пружанская ЦРБ», ул. Мицкевича, 27 инфекционное отделение 80163223167 9.00-16.00

Столинский район

УЗ «Столинская ЦРБ», г.Столин, ул.Дзержинского,102 Кабинет инфекционных заболеваний 8(01655)2 99 48 8-00 – 13-00; 14-00 – 16-00 с понедельника по пятницу