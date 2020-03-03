12 шагов к трезвому сознанию. В Гродно работает первый в Беларуси реабилитационный центр для зависимых

Источник материала: Ивьевский край

2,5 миллиона человек, или две с четвертью Гродненские области. Столько людей, по данным Всемирной организации здравоохранения, умирает ежегодно в мире от употребления алкоголя и связанных с ним вредных последствий. Алкоголизм – одна из самых распространенных зависимостей наряду с наркоманией: ВОЗ заявляет, что употребление инъекционных наркотиков зарегистрировано в 148 странах.





В Беларуси, согласно информации Республиканского центра наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья, в июле 2019 года на диспансерном учете состояли примерно 158 тысяч человек с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя», 88,5 тысячи белорусов были зависимы от наркотиков. Но пугающие показатели ежегодно удается снижать в среднем на 2-3%, в том числе благодаря появлению в стране с 2006 года государственных центров реабилитации зависимых. Первое такое учреждение в Беларуси открылось в Гродно на базе областного клинического центра «Психиатрия-наркология».

Сегодня в Гродненской области под наблюдением врача-нарколога находятся 31 083 человека. Из них – с проблемами употребления наркотических веществ –1165 человек. Все они могут рассчитывать на квалифицированную помощь сотрудников центра.

Большой процент в Европейской системе занимает Миннесотская модель работы с зависимыми, которая тонко вплетена в психотерапевтический процесс. Гродненский реабилитационный центр стал первым государственным учреждением, взявшим ее на вооружение.

Миннесотская модель лечения основывается на 12 шагах, предложенных сообществом Анонимных Алкоголиков, и предполагает дополнительное психотерапевтическое сопровождение. Каждый шаг программы помогает приблизиться к трезвости. Самый сложный – первый: признать свою зависимость. Только тогда можно начать двигаться к ремиссии и рассчитывать на результат.

После детоксикации пройти программу предлагают каждому. Но насильно не заставляют. Эффект выздоровления наступит, только если человек сам этого хочет. За годы работы центра реабилитацию здесь прошли 2128 зависимых.

После того, как человек выписывается из реабилитационного центра, его ждет не меньше работы. Нужно учиться жить по-новому. В центре созданы все условия для того, чтобы бросить пить, а после выписки нужно самому создавать их. В этом человеку необходимы единомышленники. Помочь оставить в прошлом старые привычки и не сорваться помогают в сообществе Анонимных Алкоголиков.

Сообщество Анонимных Алкоголиков никак не связано с религией, не является сектой и не поддерживает никаких политических взглядов. Это союз людей, которые делятся личным опытом и надеждами для того, чтобы помочь себе и другим выздоравливать. Единственное условие для членства – желание бросить пить. Члены АА не платят ни вступительных, ни членских взносов.

Собрания в костеле идут три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. За каждым днем закреплена определенная тематика. Например, на собраниях по средам, как во время нашего визита, члены АА обсуждают традиции сообщества. В этот раз на дискуссионный стол была положена 12-я традиция: «Анонимность — духовная основа всех наших Традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личности».

Контакты

170 – телефон доверия, куда можно обращаться круглосуточно, как с мобильного, так и со стационарного телефонов.

75 74 62– Отделение реабилитации лиц, страдающих зависимостями, можно звонить с 8 до 16 по всем вопросам, связанным с лечением алкоголизма и наркомании.

aagrodno.narod.ru – сайт гродненского сообщества Анонимных Алкоголиков, где можно найти номера телефонов и другую контактную информацию.

mmc.grodno.by – сайт Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-наркология».

По материалам «ГП».