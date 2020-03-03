В Бресте 8 человек находится под наблюдением по коронавирусу

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Среди них – прибывшая из Италии студентка и ее родители, четыре водителя-экспедитора, посещавших ту же страну и туристка, которая вернулась из Рима. Признаков заболевания у них нет, но «в карантине» они пробудут 14 дней – это инкубационный период COVID-2019.





На данный момент «китайский» вирус выявлен в 64 странах. Накануне его впервые обнаружили в Украине, Латвии, Марокко, Сан-Марино, Тунисе и Саудовской Аравии. ВОЗ отмечает, что в Китае эпидемия коронавируса уже идет на спад, но за его пределами – набирает обороты. Тяжелой остается ситуация в Южной Корее, где заражено более 4,8 тысячи человек.