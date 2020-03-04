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В Беларуси подтвержден 4-й случай коронавируса

04.03.2020 09:32 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси подтвержден 4-й случай коронавируса
shutterstock.com

Пресс-служба Минздрава Беларуси сообщила, что в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии с полным ходом идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение.

Сегодня еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Республики Беларусь, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса.

В Беларуси подтвержден 4-й случай коронавируса Где в Беларуси можно сдать тест на коронавирус?

Таким образом подтверждено 4 случая инфицирования. Ещё 2 теста, пациентов относящихся к контакту 1-го уровня предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования рекомендованными ВОЗ. Об окончательных результатах будет сообщено дополнительно. Все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса.

Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы ещё до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них.

Всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тыс. тестов.

 
 
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Ещё 2 теста, пациентов относящихся к контакту 1-го уровня предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в...
 
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