В Беларуси лабораторно подтверждён четвёртый случай коронавируса

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси лабораторно подтвержден 4-й случай наличия коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии сейчас полным ходом идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение. Сегодня еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Республики Беларусь, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса», – говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом подтверждено четыре случая инфицирования. Ещё 2 теста, пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования рекомендованными ВОЗ.

«Об окончательных результатах будет сообщено дополнительно. Все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса», – добавили в пресс-службе Министерства.

В Минздраве отметили, учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы ещё до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них.

Всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тысяч тестов.