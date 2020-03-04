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В Беларуси лабораторно подтверждён четвёртый случай коронавируса
04.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Таким образом подтверждено четыре случая инфицирования. Ещё 2 теста, пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования рекомендованными ВОЗ.
В Минздраве отметили, учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы ещё до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них.
Всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тысяч тестов.
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> В Беларуси лабораторно подтвержден 4-й случай наличия коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. «В Республиканском...
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