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В Беларуси уже шесть случаев коронавируса. Четыре в Минске, два — в Витебской области
04.03.2020 12:44 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси зарегистрировано шесть случаев коронавируса, сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. Четыре случая в Минске, два — в Витебской области.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Ситуация с коронавирусом в Беларуси
28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра. Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей.
У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.
1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Белоруска и двое ее коллег прибыли из Италии. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.
Всего на карантине под наблюдением медиков, по данным на 2 марта, в стране находился 271 человек.
За время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тысяч тестов.
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В Беларуси зарегистрировано шесть случаев коронавируса, сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. Четыре случая в Минске, два — в Витебской области. ...
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