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Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло до шести

04.03.2020 12:22 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло до шести
pixabay.com

Пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси сообщила 4 марта: к 4 случаям короновируса, подтвержденным лабораторно по состоянию на 3 марта, сегодня прибавились еще 2. Вчера о них упоминали, как о возможных.

Итак, 4 случая коронавирусной инфекции подтверждены в Минске, 2 – в Витебской области.

Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло до шести Определена категория людей, наименее уязвимая для коронавируса

Напомним, в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии полным ходом идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение. Вчера один из тестов, которые были выполнены гражданину Беларуси, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса.

Ещё 2 теста пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня, предварительно демонстрировали положительные результаты, но сегодня коронавирусная инфекция была подтверждена.

Все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса.

Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло до шести
Где в Беларуси можно сдать тест на коронавирус?
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Теги: Минск
 
 
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По состоянию на 4 марта, 4 случая коронавирусной инфекции подтверждены в Минске, 2 – в Витебской области.
 
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