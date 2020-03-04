Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло до шести

Источник материала: Аргументы и факты

Пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси сообщила 4 марта: к 4 случаям короновируса, подтвержденным лабораторно по состоянию на 3 марта, сегодня прибавились еще 2. Вчера о них упоминали, как о возможных.

Итак, 4 случая коронавирусной инфекции подтверждены в Минске, 2 – в Витебской области.

Напомним, в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии полным ходом идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение. Вчера один из тестов, которые были выполнены гражданину Беларуси, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса.

Ещё 2 теста пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня, предварительно демонстрировали положительные результаты, но сегодня коронавирусная инфекция была подтверждена.